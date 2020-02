Fotka chlapčeka na vozíčku obletela svet: Uvidíte ju celú, vyhŕkne vám slza

Krásny moment! Záber na telesne postihnutého chlapčeka chytil tisíce ľudí za srdce.

Matka chlapčeka Demi Garza-Pena dokumentuje cestu svojho syna Olivera na Facebooku. Chlapček má syndróm kaudálnej regresie, ktorý ovplyvňuje vývoj dolných končatín a kvôli ktorému je na vozíčku, píše newshub.co.nz.

Matka malého Olivera zverejnila na Facebooku fotku, ktorá zachytáva úžasný moment, ako Ollieho očarila reklama v obchodnom dome - na bilborde je zobrazený chlapec na invalidnom vozíku.

"Keď si všimol ten obrázok, iba sa naň s úžasom díval! Spoznal iného chlapca ako je on, usmial sa. Oliver vidí deti každý deň, ale nikdy nie také ako je on. Toto bolo úžasné! Som taká šťastná, že aj ostatné deti, ktoré tadiaľto prechádzajú so svojimi rodičmi, to uvidia. Reprezentácia rozmanitosti je dôležitá, ale rovnako dôležitá je aj prezentácia ľudí so zdravotným postihnutím," napísala dojatá mamička na Facebooku.

Vďaka šíreniu príspevku sa táto fotka dokonca dostala aj k mame zdravotne postihnutého chlapca, ktorý je zobrazený na plagáte. "Som mama chlapca z reklamy a táto fotka ma rozplakala! Povedzte Olliemu, že dokáže všetko, čo si zaumieni," napísala pod príspevok.