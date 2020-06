Prepočítavajú sa dávky pre rodičov, dôchodcov a pre zdravotne postihnutých ľudí: Čo všetko sa zmení od júla

Rodičia, nezamestnaní, dôchodcovia, pozor!

Polovica roka je tu čo nevidieť a práve v tomto období sa pravidelne prehodnocujú rôzne nároky a prepočítavajú rôzne dávky. Väčšina týchto zmien súvisí s tým, že sa automaticky mení základ, z ktorého sa vychádza pri výpočte nároku alebo dávky, či už ide o životné minimum a o priemernú mzdu. Čo všetko sa zmení?

Náhradné výživné

Podmienky nároku

Nárok na náhradné výživné si vyžaduje, aby:

- si rodič povinný platiť alimenty neplnil vyživovaciu povinnosť najmenej dva mesiace v rade

- exekútor vymáhal alimenty najmenej dva mesiace v rade a

- priemerný mesačný príjem domácnosti s dieťaťom za predchádzajúci polrok nebol vyšší ako 3,3-násobku jej životného minima

- Životné minimum sa 1. júla automaticky zvýši.

Príklad

- domácnosť tvorí žena a 1 dieťa

Do 30. 6. 2020

3,3 x (210,20 € + 95,96 €) = 1 010,33 €

Od 1. 7. 2020

3,3 x (214,83 € + 98,08 €) = 1 032,60 €

Výška dávky

- náhradné výživné je vo výške výživného určeného súdom, najviac vo výške 3,7-násobku životného minima nezaopatreného dieťaťa mesačne

- do 30. júna to predstavuje 355,05 € mesačne, od júla to bude 362,90 €

Príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Podmienky nároku

- jedným zo sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia sú pravidelné zvýšené výdavky

- štát ich kompenzuje opakovanými príspevkami, a to na:

- diétne stravovanie

- hygienu alebo šatstvo, bielizeň, obuv a bytové zariadenie

- prevádzku osobného motorového vozidla a

- starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom

- príspevok nemožno poskytnúť, ak zdravotne postihnutý človek má príjem vyšší ako 3-násobok životného minima jednej plnoletej osoby

- do 30. júna si nárok vyžaduje príjem do 630,60 € mesačne, od júla to bude do 644,49 €

Príspevok na prepravu

- peňažný príspevok na prepravu je najviac 51,02 % životného minima jednej plnoletej osoby mesačne

- do 30. júna to predstavuje 107,25 €, od júla to bude 109,61 €