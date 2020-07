Do Chorvátska dorazili prví Slováci, Katka si vypočula svoje: Domáci hovoria o katastrofe

Takmer stovka nakazených denne! Hoci sa Chorvátsko doteraz javilo ako najbezpečnejšia destinácia na letnú dovolenku, posledné údaje vyvolávajú mierne obavy.

V obľúbenom letovisku Slovákov sa totiž objavili nové ohniská koronavírusu, a to v Záhrebe a Djakove. A hoci sú od pobrežia vzdialené, najbližšie dni či týždne ukážu, či sa nákaza nezačne šíriť ďalej. Ak sa napriek tomu chystáte do Chorvátska vyraziť, dobrou správou je jednoduchšie dopravné spojenie, pretože štáty po ceste otvorili hranice. Premáva tam už aj vlak z Prahy, ktorý prechádza cez Bratislavu.

Z pražskej Hlavnej stanice v utorok večer vyrazil spoj spoločnosti RegioJet, ktorý po 15,5 hod. cesty dorazil v stredu do prístavného mesta Rijeka na pobreží Jadranského mora. Vlak stál v ČR ešte v Pardubiciach, Brne a Břeclavi, potom na Slovensku v Bratislave a v slovinskom hlavnom meste Ľubľana. Pôvodne mal premávať trikrát do týždňa, a to s príchodmi do Chorvátska v stredu, sobotu a pondelok.

O lístky však bol podľa českých médií enormný záujem, a preto RegioJet pridal týždenne ešte štyri ďalšie spoje v oboch smeroch. Z Rijeky potom tento dopravca vypraví špeciálne autobusy, ktoré by cestujúcich mali rozvážať priamo do cieľových dovolenkových miest na chorvátskom pobreží. Jednosmerný lístok z Prahy do Rijeky stojí približne 22 eur (590 Kč). Miesto v lôžkovom vozni stojí približne 29,50 eura (790 Kč).

Ceny sú rovnaké

Turistov, ktorých privezie nielen tento vlak, pri Jadrane veľmi potrebujú. Slovenka Ivana, ktorá sa vydala za Chorváta a žije na Makarskej riviére, tvrdí, že na otvorenie hraníc čakali ako na spasenie. Všetci veria, že turisti k Jadranu dorazia, inak to bude mať pre krajinu fatálne ekonomické následky. „U nás na Makarskej nebol žiaden prípad nákazy, sme pripravení dodržiavať všetky hygienické pravidlá,“ prezradila s tým, že sezóna sa začína tento rok neskôr a väčšina reštaurácií otvorila až 15. júna.

Pre Slovákov má aj jednu potešujúcu správu. Napriek tomu, že Chorvátsko bude jednou z mála krajín, ktoré budeme môcť bez problémov navštíviť, ceny sa zvyšovať oproti minulému roku nebudú. Ceny v obchodoch aj v reštauráciách sú takmer rovnaké a to isté platí aj o ubytovaní. „My ponúkame malý apartmán pre 4 osoby za 65 eur a veľký s troma miestnosťami za 70 eur,“ uviedla sympatická rodáčka z Bratislavy.

Sklamaní domáci

Zatiaľ to pri Jadrane rozhodne nevyzerá, že by sa začali prázdniny a rozbehla sezóna. „Na pláži v celom Gradaci je asi 10 rodín. Mnohé obchodíky a reštaurácie ani neotvorili, cesty sú úplne prázdne,“ opísala nám situáciu Slovenka Katka, ktorá do Chorvátska prišla na dovolenku aj s rodinou. „Domáci sú z toho sklamaní a hovoria o katastrofe. Slovákov je tu veľmi málo, najviac je Poliakov a Čechov. Dezinfekcia je k dispozícii všade. Rozostupy ani netreba dodržiavať, vzhľadom na malý počet ľudí to nie je ani potrebné. V reštaurácii netreba mať rúško, čašníci ho však majú,“ dodala Katka.

Počet turistov zrejme ovplyvnili správy o opätovnom náraste prípadov koronavírusu. Pred piatimi dňami v Chorvátsku zaznamenali 95 nových prípadov denne, v utorok to bolo 52 a v stredu 54. Ohniská sú v krajine momentálne dve - v Záhrebe a v Djakove, ktoré leží na samom východe krajiny pri hraniciach so Srbskom. Od pobrežia sú teda dostatočne vzdialené. V súčasnosti evidujú v Chorvátsku 515 prebiehajúcich prípadov ochorenia. Z nich 75 si vyžiadalo hospitalizáciu, dvaja ľudia sú na pľúcnej ventilácii. Spolu v Chorvátsku počas pandémie otestovali 79 104 ľudí a zistili 2 831 infi kovaných. Z nich sa doposiaľ 2 155 vyliečilo, 108 ľudí zomrelo.

Pustia vás cez hranice?

Užitočné inštrukcie pred cestou nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR. „Odporúčame pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár na stránke entercroatia.mup.hr, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov a prechodu cez hranice. V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska. Formulár je k dispozícii aj v slovenskom jazyku. Počas pobytu v Chorvátsku musia návštevníci dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravia,“ píše sa na stránke rezortu zahraničia. Nemusíte sa pritom báť využiť cestu cez našich južných susedov. „Občania SR môžu tranzitovať cez Maďarsko a späť bez obmedzení (do Chorvátska, Rumunska, Srbska, Slovinska a späť) a nepotrebujú žiadny formulár, či iné potvrdenie/povolenie na cestný tranzit,“ napísal nám Juraj Tomaga z ministerstva zahraničných vecí.

Koronavírus v letoviskách

Chorvátsko

Nakazení - 2831

Mŕtvi - 108

Vyliečení - 2155

Slovinsko

Nakazení - 1613

Mŕtvi - 111

Vyliečení - 1384

Bulharsko

Nakazení - 4989

Mŕtvi - 230

Vyliečení - 2676

Čierna Hora

Nakazení - 578

Mŕtvi - 12

Vyliečení - 315

Aktuálne ceny

Pohonné hmoty

• benzín .......................................... 1,12 €

• naft a .............................................. 1,07 €



Ceny v bufetoch a reštaurácii

• párok v lístkovom ceste ........ 0,90 €

• zapekaná žemľa so syrom ..... 0,80 €

• burek s mäsom alebo so syrom ......... 1,60 €

• pagáč so syrom ............................... 0,50 €

• pizza trojuholník .............................. 1,60 €

• croissant........................................... 0,40 €

• čokoládový croissant ..................... 0,80 €

• pizza celá ......................................... 5,30 €

• hranolčeky veľké .................................... 2 €

• rezeň ................................................. 6,60 €

• bravčová kotleta ............................. 6,60 €

• ražniči, čevapčiči .............................. 4 - 6 €

• biela ryba .............................................. 16 €

• špagety ................................................... 5 €



Trh: cena za 1 kg

• paprika ....................................... 2,60 €

• paradajky .................................. 3,30€

• tekvica ........................................ 1,30€

• uhorky ........................................... 1,60€

• šalát ................................................... 1,60€

• marhule ............................................ 3,30 €

• nektarinky ......................................... 3,30€

• sušené fi gy ....................................... 6,60€



Obchod

• 1 kg bravčového stehna ........... 3,30 €

• 1 kg mleté mäso ............................. 4 €

• 1 kg kuracie prsia ....................... 7,30€

• 1 kg karé ....................................... 3,30€

• 350 g klobása na gril ...................... 3,60€

• 1 kg čerstvá ryba .................. 6,60 - 7,30 €

• 250 g maslo ....................................... 1,70€

• 1 l mlieka .......................................... 0,50 €

• 1 l olej ................................................. 1,30 €

• 10 vajec ............................................... 1,20 €

• jogurt ................................................ 0,30 €

• chlieb ................................................. 1,20 €

• 1 kg zemiaky ..................................... 0,70€

• 1 kg hrozno .................................. 2,60 - 3€



Kaviareň

• káva s mliekom ......................... 1,30 €

• minerálka .................................. 1,30 €

• čaj ..................................................... 8 €

• malé pivo ....................................... 1,70 €

• veľké ........................................................ 2 €



Ubytovanie

• malý apartmán pre 4 osoby .......... 65 €

• veľký apartmán 3 miestnosti .......... 70€

• hotel na týždeň (2 dospelý + 2 deti + polpenzia).............. 1 500€

Mýto pre osobný automobil

- medzi Záhrebom a Splitom bude mýto za 181 kún (takmer 24 eur), namiesto minuloročných 200 kún (vyše 26 eur). Ak majú ľudia ENC prístroj, zaplatia za tento úsek zhruba o 22 percent menej, teda 141 kún (okolo 18 eur). Na ostrov Krk, na ktorý sa za cestu platilo 35 kún (vyše 4 eurá), sa ľudia dostanú zadarmo.