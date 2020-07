Do Chorvátska dorazil prvý vlak s českými a slovenskými dovolenkármi: RegioJet už predal 30-tisíc lístkov

Prvý vlak vezúci približne 550 turistov z Česka a zo Slovenska dorazil v stredu do Chorvátska, ktoré sa po zmiernení prísnych opatrení proti novému druhu koronavírusu snaží prilákať návštevníkov.

Informácie priniesla tlačová agentúra AP a tlačová správa spoločnosti RegioJet. V utorok o 17.20 odišiel prvý spoj z Prahy hlavnej stanice. Po ceste sa zastavil okrem iného v Pardubiciach, Brne a Bratislave. Spoj dorazil do Rijeky približne o 10.00 hod.

Zo severochorvátskeho prístavného mesta turistov autobusmi rozviezli do ich destinácií popri pobreží Jadranského mora. Chorvátske pobrežie je hlavnou európskou turistickou destináciou, predovšetkým pre návštevníkov zo strednej a z východnej Európy, ktorí tam môžu jednoducho pricestovať autom či vlakom.

Priame vlakové spojenie z ČR a SR do Slovinska a Chorvátska bude cez hlavnú letnú sezónu do konca prázdnin v prevádzke každý deň. V Rijeke môžu cestujúci využiť náväzných autobusových spojov do približne tridsiatky najobľúbenejších destinácií na chorvátskom pobreží. Aktuálne sa predalo približne 30-tisíc lístkov a množstvo spojov je kompletne vypredaných. Cena jednosmerného cestovného lístka vrátane rezervácie a všetkých služieb sú od 22 EUR; za lôžko v spacom vozni je to 30 EUR.

Chorvátsko dúfa, že letnú sezónu zachráni čo najviac. Jeho ekonomika patrí medzi najslabšie v Európskej únii a závisí prevažne od turistického ruchu. Vlaková linka bude fungovať počas letných mesiacov aj napriek obnovenému nárastu prípadov nákazy. Chorvátsko zaznamenalo celkovo 2777 infikovaných koronavírusom a 107 úmrtí na chorobu COVID-19, ktorú tento vírus spôsobuje.