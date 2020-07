Manželia Vinczeovci nedajú dopustiť na Slovensko: Každým rokom je to lepšie! Nakopnú aj nerozhodných dovolenkárov?

Ak ešte váhate, či je Slovensko tým pravým miestom, kde stráviť tohtoročnú letnú dovolenku, možno vás presvedčia fotky moderátorskej dvojice. Ako na sociálnych sieťach uvádza Viktor Vincze, dovolenka na Slovensku nie sú len akvaparky, halušky či skanzeny.

Známa dvojica si z toho, že toto leto nepocestuje do zahraničia, vôbec nerobí ťažkú hlavu. Svoje voľné dni Viktor a Adela Vinczeovci využili na objavovanie krás a pamiatok, ktoré ponúka naša malá, no na zážitky bohatá krajina. "Máme za sebou našu tohroročnú dovolenku, keďže do konca decembra už nemáme žiaden voľný týždeň. Horehronie, Liptov, Tatry, Spiš, Považie...za tento týždeň sme zažili špičkové hotelové služby, perfektný personál, silné príbehy slovenského umenia, našu výnimočnú históriu, krásnu prírodu, ale aj záplavu nevkusných suvenírov striedajúcich sa so stánkami s lahôdkami pre fanúšikov kardiovaskulárnych chorôb," uviedol na Instagrame obľúbený moderátor Vincze.

Hoci aj u nás sa nájde veľa nedostatkov, netreba Slovensko hneď škrtať z letných plánov. "Áno, sú veci na ktorých sa dá zapracovať, ale aj my turisti sa stále učíme. Že Tatry nie sú len tieto stánky, že baviť nás nemusia len atrakcie útočiace na primárnu nervovú sústavu a že do sauny sa naozaj nechodí v plavkách! Každým rokom je to však lepšie a my sa už teraz tešíme na ten ďalší, lebo dovolenkovať na Slovensku by nemusel byť len pokaranténny plán B," dodal Viktor Vincze.