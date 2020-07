Okolo Kollára je dusno, Sulík už stráca trpezlivosť: Takto sa nedá fungovať!

Hrozí rozpad koalície! Šéf parlamentu Boris Kollár (54) musel už druhýkrát tento týždeň vysvetľovať kauzu s odpísanou diplomovou prácou na poslaneckom klube koaličného partnera.

Najprv bol na koberčeku u strany OĽaNO a v stredu zas u SaS. Liberáli boli prísnejší a jednohlasne ho vyzvali, aby odstúpil. Ešte pred týmto verdiktom Kollár otvorene povedal, že ak odíde z postu predsedu NR SR, tak v koalícii Sme rodina skončí.

Lucia Ďuriš Nicholsonová a Ondrej Dostál z SaS už pred strednutím avizovali, že Kollára vyzvú, aby podal demisiu. Jeho odchod by podľa nich neznamenal rozpad koalície. „Chcem sa ho to spýtať, či mu to stojí za to, aby bol neustále konfrontovovaný s kauzou,“ povedal Dostál s tým, že vo vyspelejších krajinách sa po takýchto kauzách odstupuje. Nicholsonová uviedla, že nevidí rozdiel medzi škandálom Kollára a Andreja Danka, ktorého taktiež vyzývala na odchod. Marián Viskupič z SaS zas povedal, že budú žiadať vyvodenie aspoň nejakej zodpovednosti. „Vnímam, že duševné vlastníctvo si vyžaduje rovnakú ochranu ako akékoľvek iné vlastníctvo,“ povedal Viskupič.

Šéf hnutia Sme rodina pred stretnutím trval na svojom a síce, že už nemá čo ďalej urobiť, jeho práca je „lege artis“ a ospravedlnil sa. „Nikto mi nemôže povedať, že som porušil zákon. Ja potom nemám inú možnosť, ako odísť z vlády. Ja nemôžem odísť len z postu predsedu parlamentu. Ale všetko je v poriadku,“ vyhrážal sa Kollár. Faktom je, že v práci opísal bez uvedenia zdroja knihu svojho školiteľa a škola neodpovedá ani na to, pred kým diplomovku obhajoval.

Po stretnutí vyšiel zadným vchodom a vyhol sa tak otázkam novinárov. O výsledku rokovania tak informovala šéfka klubu SaS Anna Zemanová, podľa ktorej sa všetci jednohlasne zhodli na tom, že Kollár by mal odstúpiť a vyzvali ho k tomu. Nevedela však povedať, či k takému niečomu dôjde. „Na ťahu je Boris Kollár. Ak neodstúpi, poradíme sa a uvidíme, čo ďalej,“ uviedla Zemanová, ktorá nechcela povedať, či sa Kollár vyhrážal odchodom z koalície aj na stretnutí. Šéf SaS Richard Sulík dodal, že aj keby Kollár neodišiel z postu šéfa parlamentu, jeho strana koalíciu neopustí.

„SaS z vlády určite neodíde. Pre vážnejšie veci som toto povedal a nie pre v podstate smiešnosť - opajcnutú diplomovku,“ vyhlásil Sulík. Na otázku, či si teda vie predstaviť byť ďalej v koalícii s plagiátorom, nechcel priamo odpovedať. „Nemá zmysel sa stále znovu a znovu motať v problémoch. My túto kauzu nejakým spôsobom uzavrieme. Naši poslanci sa zhodli, že ho vyzvú na odstúpenie. Keď to bude uzavreté, nikdy viac to nebudeme Borisovi Kollárovi vyťahovať, lebo takto sa nedá fungovať,“ uzavrel Sulík.

Kollár reagoval len stručným stanoviskom: „Predseda Národnej rady Boris Kollár spoločne s poslaneckým klubom Sme rodina berú túto výzvu na vedomie.“

Gröhling pracuje na novom zákone

Premiér Igor Matovič šéfa parlamentu odvolať nechcel. Namiesto toho navrhol kompromis, ktorý by podľa neho zrejme vyriešil celý problém. Požiadal ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú a ministra školstva Branislava Gröhlinga, aby pripravili do septembra zákon, ktorý by umožňoval spätne skontrolovať všetky záverečné práce a odobrať všetky nezákonne získané tituly. Minister uviedol, že niečo také je nemožné.

„Nie je to reálne. Ak sa rozprávame o odoberaní titulov, nemôžeme spätne narúšať retroaktivitu a nejakým spôsobom narúšať aj právnu stabilitu štátu. Čo sa týka overovania tých prác, tak to po technickej stránke tiež nie je možné, pretože tie práce sa evidujú od 2012 a tieto práce si vyslovene overujú vysoké školy pri skúškach,“ uviedol Gröhling s tým, že sa to snažil vysvetliť aj Matovičovi. Zároveň dodal, že pripravujú zákon, ktorý dá možnosť odoberať tituly najmä vysokým školám.

Názory koaličných partnerov

Za Ľudí

- Pán Kollár má odstúpiť z pozície predsedu NR SR. Tento post patrí hnutiu Sme rodina. Žiadna vládna koalícia sa nemusí rozpadať.

SaS

- Výsledok je ten, že ho poslanecký klub SaS vyzval, aby odstúpil z funkcie predsedu parlamentu.

OĽANO

- Myslím, že ak by sme teraz súhlasili s tým, že spravodlivosti bude podhodený len Boris Kollár, tak by to považoval za ľudské sklamanie.

Sme rodina

- Máme koaličnú zmluvu, v rámci ktorej môže každý vzniesť výhradu voči inému členovi, ale nemôže presadzovať svoje záujmy proti vôli partnera.