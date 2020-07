Publicista Hrabko: Koaličné strany vyjadrenia na adresu Kollára nedomysleli, čakanie na slušné Slovensko sa odkladá

Problém s magisterskou prácou Borisa Kollára (Sme rodina) spôsobil podľa publicistu Juraja Hrabka v prvom rade samotný predseda parlamentu tým, ako ju pred rokmi napísal, ale koaliční partneri naň nedokázali dostatočne racionálne reagovať.

"Nejaké stanovisko po tom, ako robili silné ramená, zaujať museli. A som zvedavý, ako sa z aktuálnej politickej kaše dostane strana Za ľudí. Lebo jej stanovisko bolo natvrdo povedané, žiadala odstúpenie pána Kollára. A čo bude to 'B', keď on neodstúpi?" pýtal sa v Tablet.TV v utorok (30. 6.) Hrabko.

Ak dá politická strana takéto ostré vyhlásenie, musí mať podľa Hrabka pripravených niekoľko krokov dopredu. "A takéto stanovisko sa nedáva, ak nechcete vystúpiť z vládnej koalície," upozornil Hrabko v súvislosti s výzvou strany Za ľudí. Odchod niektorého člena z vládnej koalície pre študentskú prácu predsedu parlamentu však podľa Hrabka nedáva politickú logiku a nie je naň dôvod.

"Naozaj neviem, ako majú pripravený druhý a tretí krok, keď vydajú takéto zásadné stanovisko. Ak nič neurobia a Boris Kollár ostane na svojom mieste, vyznejú smiešne a bude sa im to pripomínať," povedal Hrabko.

Jeho vyjadrenie ešte nereagovalo na stredajšie stanovisko SaS, ktorá tiež vyzvala Kollára na odchod z parlamentnej funkcie, zároveň však slovami Richarda Sulíka zdôraznila, že vládnu koalíciu pre to povaliť nemieni. Rešpektuje nárok Sme rodina na post predsedu parlamentu a rozhodnutie je podľa nej na Kollárovi.

Opakovanie situácie pripomínajúcej staršiu kauzu Andreja Danka (SNS) stavia podľa Hrabka celú koalíciu do nepriaznivého svetla. "Stal sa z toho problém celej vládnej koalície. Vidíme, že sa správa rovnako ako predchádzajúce vládne koalície. Opäť sú tu naši ľudia a čakanie na slušné Slovensko sa odkladá," poznamenal Hrabko.

Ak by vláda skutočne pripravila zákon, ktorým by preverila všetky staré študentské práce a absolventom s kompilátmi alebo plagiátmi začala odoberať diplomy, situáciu podľa neho ešte viac skomplikuje. "Úplne vylúčiť sa to nedá," odpovedal Hrabko na otázku, či je takéto niečo vôbec reálne. "Samozrejme, bude to stáť veľa peňazí a času a úžitok z toho nebude takmer žiadny," konštatoval.

Nová strana Petra Pellegriniho sa bude volať Hlas - sociálna demokracia. Podľa Hrabka vzniká v priaznivej politickej konštelácii. "Keď sa vládna koalícia správa tak, ako sa správa a veľa strán sa vôbec do parlamentu nedostalo. Pozitívnu minulosť si prisvojujú a negatívnu chcú ponechať Smeru-SD. Peter Pellegrini ešte stále ťaží z toho, že bol premiér a vystupuje omnoho slušnejšie ako svojho času Robert Fico," povedal Hrabko.

Zároveň však upozornil, že zodpovednosti za roky spoluvlády so Smerom-SD sa nedá zbaviť tak jednoducho, ako si to možno niektorí bývalí členovia strany predstavujú. Aj keď Pellegrini podľa neho uvažuje aj o ľuďoch z prostredia iných strán, napríklad z Dobrej voľby, gro jeho novej strany tvoria podľa Hrabka ľudia zo Smeru-SD.