Krajniak o odchode Borisa Kollára z funkcie: Postoj strany Sme rodina je jasný

Hnutie Sme rodina chce, aby jeho líder Boris Kollár zostal predsedom Národnej rady (NR) SR.

Uviedol to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v reakcii na vyjadrenie SaS, ktorá vyzvala Kollára na odchod z tohto postu. Výzvu koaličného partnera rešpektuje.

Diskusia o tom, aby Kollár odstúpil z funkcie, v hnutí podľa Krajniaka nebola. "V tom sme boli všetci jednotní," podotkol minister. "Máme podpísanú platnú koaličnú zmluvu, podľa nej môže každý partner vzniesť akúkoľvek výhradu k činnosti ďalších ľudí v pôsobnosti vlády či Národnej rady SR, ale nemôže presadzovať svoje záujmy proti vôli koaličného partnera," doplnil Krajniak.

Kollár čelí podozreniu z plagiátorstva pre jeho diplomovú prácu. Na odchod z funkcie ho vyzvala aj strana Za ľudí. OĽaNO jeho odchod nežiada. Navrhlo, aby minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravili zákon, ktorý by umožňoval spätné preverovanie záverečných prác. Kollár vyhlásil, že svoj magisterský titul získal legálne. V politike ho nemieni viac používať. Pred stretnutím klubu SaS pripustil, že ak by mal odísť z funkcie, hnutie Sme rodina by mohlo opustiť aj vládnu koalíciu.