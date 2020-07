Miroslav je po infarkte v bdelej kóme: Na rehabilitácii mu potrhali šľachy a nalomili rameno

Obrovskú bolesť a utrpenie prežívajú manželia Tóthovci z Veľkej Doliny (okr. Ni­tra).

Namiesto dôstojnej staroby a odpočinku sa Júlia (68) a Miloslav (71) starajú už šesť rokov o syna Miroslava (51), ktorý je v bdelej kóme. Zháňajú financie na nákladné rehabilitácie a pobyty, ktoré mu aspoň o kúsok zlepšia kvalitu života. Posledný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch však skončil bolestivo, lekár podľa nich pri rehabilitácii Mirkovi ublížil. Zdesenie a šok zmiernila aspoň seriózna reakcia vedenia.

Na deň, ktorý otriasol navždy životmi manželov Tóthovcov, nikdy nezabudnú. Ich milovaný syn Miroslav (51) pred 6 rokmi dostal infarkt a ostal v bdelej kóme. To zmenilo chod domácnosti a rodičia, ktorí si mali užívať pokoj v dôchodku, sa teraz permanentne starajú o syna. Každý malý pokrok, ako zdvihnutie ruky a podobne, si vyžaduje drahé rehabilitácie, na ktoré si musia ťažko zháňať peniaze. Tóthovci by však pre Mirka urobili aj nemožné a pravidelne chodia na pobyty do ADELI centra v Piešťanoch.

„Chodíme tam radi, vždy, keď zoženieme peniaze, sú veľmi milí, Mirkovi vždy pomôžu,“ povedala Júlia. To, čo sa ale stalo naposledy, nevedia pochopiť. „V sobotu mal posledné cvičenie s ukrajinským lekárom a manžel ho upozorňoval, že je ležiaci, že nemôže tak silno, dokonca viackrát. Následne išiel na masáž a tam pri vyzlečení nastal šok, Mirko mal úplne natečený prsník a modrinu pod rukou,“ so slzami opísala milujúca matka. „Výsledok je taký, že má nalomený ramenný kĺb a potrhané šľachy. Je strašné počuť syna, ktorý je v bdelej kóme, ako plače, vidieť, ako trpí ešte viac,“ trasúcim sa hlasom povedala pani Júlia.

Férový postoj

O situácii vedia už aj v centre a ihneď po zistení podnikli rázne kroky. „Pacient Mirko Tóth je náš dlhoročný klient, na rehabilitačnú liečbu do ADELI sa pravidelne vracia predovšetkým vďaka svojim obetavým rodičom. Veľmi nás mrzí, že práve v posledný deň Mirkovho rehabilitačného pobytu prišlo k vzniknutej situácii pri zvlášť náročnej manuálnej terapii,“ potvrdil konateľ Jozef Jaura. „Voči príslušnému terapeutovi sme zvolili štandardný postup, ktorý je garanciou zachovávania nadštandardnej kvality a mimoriadnej efektívnosti rehabilitačnej liečby v ADELI.

Rodine Tóthovcov sa hlboko ospravedlňujeme a stojíme pri nich. Sme radi, že do centra prídu v najbližšom čase opäť a absolvujú tu dva rehabilitačné pobyty zadarmo ako kompenzáciu za nepríjemnú situáciu. Taktiež sme sľúbili pomoc pri opatrovaní náročného pacienta zabezpečením kvalifikovaného opatrovateľa so skúsenosťou s opatrovaním pacientov so špeciálnymi potrebami,“ dodal Jaura. Rodičia ponuku na dva pobyty zdarma a opatrovateľa prijali, okrem tohto incidentu s centrom nikdy predtým problémy nemali. „Len dúfam, že syn bude v poriadku a verím, že už nič takéto nezažijeme, aj tak máme toho dosť,“ uzavrela Júlia.