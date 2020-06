Kríza na STU pokračuje: Akademický senát nevyslovil nedôveru dekanovi Kotuliakovi

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (STU) v pondelkovej tajnej voľbe nevyslovil nedôveru dekanovi Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT STU) Ivanovi Kotuliakovi.

Z výsledkov hlasovania vyplýva, že z 38 rozdaných hlasovacích lístkov bolo 35 platných. Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 15, proti bolo desať členov senátu a desať sa zdržalo hlasovania.

Predseda Správnej rady STU Milan Ftáčnik po hlasovaní uviedol, že išlo o návrh študentov. "Za omnoho vážnejšie považujem vystúpenie rektora STU Miroslava Fikara, ktorý vyzval dekana na odstúpenie. Povedal, že keď tak neurobí dnes a tu, tak navrhne jeho odvolanie v zmysle zákona o vysokých školách. Je to vážna formálna vec, ktorou sa musí senát zaoberať," vysvetlil. Ako dodal, urobiť by tak mal na svojom mimoriadnom zasadnutí o dva týždne. "Dovtedy to prejde všetkými orgánmi. K diskusii bude prizvaný aj dekan, ktorý dnes na rokovanie neprišiel," poznamenal Ftáčnik. Ako ďalej uviedol, o dva týždne bude na stole návrh, v ktorom musí rektor zdôvodniť, prečo chce odvolať dekana Kotuliaka a ten sa k tomu vyjadrí. Po všetkých stanoviskách, bude senát opäť tajným hlasovaním rozhodovať o tomto návrhu, dodal predseda Správnej rady STU.

Fikar počas rokovania požiadal akademický senát o odvolanie dekana Kotuliaka. Situácia podľa neho dospela k bodu, ktorý už neznesie odklad. Rektor tvrdí, že je potrené konať, aby ubránili záujem študentov a kvalitu poskytovania vzdelania a dobrého mena nielen fakulty, ale aj STU. Poukázal na odchod 26 zamestnancov fakulty. Tvrdí, že to bude mať za následok aj odchod časti študentov z FIIT.

Časť členov Akademického senátu STU sa zastalo Kotuliaka, podľa nich dekan nedostal dostatok priestoru. Ako tvrdia, nepriaznivá situácia na fakulte sa rieši už niekoľko rokov. Fikar uviedol, že zvolený dekan má reprezentovať fakultu, ale zároveň stojí za záujmami študentov, ktorí chcú mať kvalitné vzdelávanie.

Ftáčnik poznamenal, že sa rozpadá fakulta a povinnosťou je hľadať riešenie. "Situácia je vážna," poznamenal s tým, že diskutovať by sa malo najmä o budúcnosti. Marián Peciar, predseda Akademického senátu STU, tvrdí, že senát už rok rieši to, ako "spojazdniť" akademický senát fakulty. Poukázal na to, že najbližšie voľby by sa mohli uskutočniť možno až na jeseň. Ako dodal, na rokovanie pozval aj Kotuliaka, aby sa obhájil. Podľa Fikara by situáciu mohol upokojiť krízový manažér. Za odvolanie dekana sa postavila aj študentská časť Akademického senátu STU. Poukázala najmä na pokles kvality výučby.