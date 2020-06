Štvrtáčka Saška, ktorá si písala s Čaputovou, urputne bojuje s rakovinou: Dojímavá rozlúčka so spolužiakmi

Všetci boli dojatí! Sašku (10) z Hlohovca, ktorá zápasí už niekoľko mesiacov so zákernou rakovinou, pozná celé Slovensko.

Všetci jej držia palce, aby sa uzdravila a mohla sa vrátiť medzi rovesníčky. Napriek tomu, že v tomto školskom roku chodila Saška do školy len pár týždňov, prišla sa rozlúčiť so svojimi milovanými spolužiakmi a obľúbenou pani učiteľkou. Štvrtáčka Saška (10) síce do školy chodila veľmi málo, no napriek krutým chemoterapiám sa dokázala popasovať aj so školou a učivom. Okatému dievčatku totiž ešte takmer pred rokom objavili na nohe červený fliačik. Po niekoľkých vyšetreniach lekári zistili, že Saška má osteosarkóm, nádor na kosti, ktorú jej neskôr museli vyoperovať.

Z nožičky jej museli lekári zobrať 23 cm. Napriek krutému údelu sa usilovne učila aj v nemocnici, no spolužiaci jej veľmi chýbali. „Za posledných deväť mesiacov si žil každý svoj život, no ona o ten svoj bojuje stále. Škola je jej druhá rodina a deti ju majú veľmi rady, nevynímajúc milovanú pani učiteľku Helenku. Všetci ju veľmi podporujú a my sme im za to nesmierne vďační,“ hovorí so slzami v očiach mama Alena, ktorej dcérka sa po operácii učí znova chodiť.

Keď to Saške zdravotný stav dovolil, vždy sa poctivo učila v nemocničnej škole. „Nemala možnosť si vybrať, proste to prijala! A ja ju za to milujem ešte viac, že aj keď prechádza peklom, nezastavuje. Kráča ďalej s boľavou dušičkou a so vztýčenou hlavou. A vo svojich 10 rokoch nás učí, ako žiť a byť dobrými ľuďmi. A nikdy sa nevzdávať,“ vyznala mama dcérke lásku slovami, ktoré každého rozcítia.

Aj keď Saška nebude mať prázdniny ako ostatné deti a nebude môcť chodiť po dovolenkách či po kúpaliskách, už teraz sa teší na nový školský rok. Verí, že rakovinu napokon porazí a vráti sa do lavíc medzi kamarátov.

Skrátený trest

Statočná Saška, trpiaca rakovinou, prednedávnom požiadala pani prezidentku o milosť pre milovaného tatina, ktorý je vo väzení. Zuzana Čaputová síce Saškinmu otcovi milosť neudelila, ale skrátila mu trest. Odpustila mu 4 roky z 8-ročného trestu pod podmienkou, že odsúdený počas troch rokov od svojho prepustenia nespácha žiadny trestný čin.