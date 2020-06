Koronakríza znížila ceny luxusných realít vo Francúzsku: Zámok za cenu domu pod Slavínom

Aj vy môžete mať svoj zámok! Ekonomická kríza donútila viacerých majiteľov luxusných starodávnych sídel ponúknuť ich na predaj.

A za neuveriteľné ceny! Tie klesli priemerne o 30 %. Cena mnohých zámkov sa teraz vyrovná cenám za domy v luxusnejších štvrtiach nášho hlavného mesta. K mnohým z nich prislúcha aj obrovský, niekoľkoárový pozemok. Kosenie vám síce zaberie týž­dne, no za to krásne prostredie to určite stojí. Ponúkame malú ochutnávku realitného trhu s francúzskymi zámkami, ktoré hľadajú nových majiteľov. Budete to práve vy?

Chateau v dedinke Decazeville, južné Francúzsko

Cena v roku 2019: 890-tisíc eur

Terajšia cena: 650-tisíc eur

Pokles: 27 %

- Zámoček, ktorého história siaha až do 13. storočia, sa môže pýšiť 14 spálňami a 5 kúpeľňami, bazénom a súkromnou kaplnkou. Prislúcha k nemu 4-árový pozemok a je obklopený národnými parkmi.

Chateau v Condésur-Noireau, Normandia, sever Francúzska

marec 2020: 931-tisíc eur

Súčasnosť: 787,5-tisíc eur

Pokles: 15 %

- Krásny zámoček blízko hraníc s Britániou má 9 izieb a 30-árový pozemok.