Životopisec kráľovskej rodiny na rovinu: Charles to o Meghan vedel od začiatku!

Keď princ Harry prišiel do rodiny s novinkou, že randí s rozvedenou americkou herečkou, len málokto z príbuzných zajasal.

Princ Charles od začiatku vedel, že s hviezdou televízneho seriálu bude problém. Do rodiny sa bude pchať, aby sa stala médiami obletovanou princeznou. Harrymu vzťah ale nevyhováral, bol by pokrytec. Avšak snažil sa získať od počiatku priazeň Meghan, aby ju mohol usmerniť. To sa mu nepodarilo a Harry so svojou manželkou opustili britskú kráľovskú rodinu a žijú ako civilisti v Los Angeles. A Charlesovi sa uľavilo.



Je mu totiž jasné, že monarchia budúcnosti nemôže byť okázalá a príliš početná. Tvrdí to životopisec britskej kráľovskej rodiny Nigel Cawthorne. "Princ z Walesu sa od začiatku obával, že s Meghan budú problémy, pretože v rodine môže byť len jedna výrazná žena - kráľovná," tvrdí Cawthorne. Avšak s Meghan sa spriatelil preto, že mu imponuje jej sila a tvrdosť.

