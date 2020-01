Bývalá kamarátka bez milosti odhalila Meghanino trápne klamstvo: Keď to počula v televízii, musela sa smiať

Čo to na ľudí hrá? Gina Nelthorpe-Cowne, bývalá asistentka a kamarátka vojvodkyne Meghan z jej hereckých čias, ostala poriadne prekvapená.

Gina stála po boku seriálovej hviezdy od roku 2014 a bola pritom, keď začala randiť s princom aj keď ich vzťah naberal na vážnosti. Preto ju poriadne zaskočilo Meghanino vyjadrenie pre televízny dokument Harry a Meghan: Africká cesta, ktorý bol uverejnený v októbri 2019. ,,Pomyslela som si, že je to neúprimné, ak to mám povedať mierne, keď povedala Tomovi Bradbymu počas rozhovoru pre dokument televízie ITV, že bola ,naivná, keď ju priatelia varovali pred nebezpečenstvom pozornosti médií.´ Meghan bola rozumná, dospelá žena, keď stretla Harryho,“ krúti Gina hlavou. Herečka musela tlak médií čakať.

Samotná Gina ju na to upozorňovala, ale Meghan ju umlčala slovami, že je šťastná a nechce počúvať zlé veci. Tým však údiv jej kamarátky z televízneho rozhovoru neskončil. ,,Taktiež povedala, že tým, že je Američanka, ani netušila, kto Harry vlastne je. To ma prinútilo začať sa hlasno smiať. Viem, čo je nonsens a toto bol do očí bijúci nezmysel,“ cituje jej bývalú asistentku Daily Mail. Meghan podľa nej veľmi dobre vedala, čo robí, a bola na svojej misii dostať princa. ,,Zmeníme svet,“ mala jej raz rozžiarená herečka pošuškať.

Gina pracuje pre známu agentúru zastupujúcu umelcov. Tvrdí, že v Meghan ihneď rozoznala hviezdu s obrovským potenciálom. ,,Bola ostrá ako žiletka, kreatívna a puntičkárska. Mala mozog biznismenky a pritom prístup americkej umelkyne k životu. Mala svoj názor a nebála sa ho povedať. Nezabudnem, ako odmietla spať v známom londýnskom hoteli, lebo sa dozvedela, že držia papagája v klietke,“ spomína.

,,Moje pocity boli, že pre ňu bude nemožné vyrovnať sa s formálnosťou, ktorú by si mala ako členka kráľovskej rodiny zachovať. Jej hollywoodsky pohľad na svet je v nesúlade so skromnými, často sa opakujúcimi povinnosťami.myslí si Gina. Podľa nej majú Harry a Meghan obrovský komerčný potenciál, bývalá herečka má navyše skvelé kontakty v šoubiznise aj politike.

,,Bezpochyby by tie najslávnejšie firmy chceli, aby Harry a Meghan boli ich ambasádormi. Na tom sme s Meghan pracovali predtým, ako si vzala Harryho a bola pre to zapálená,“ vysvetlila. Podľa Giny herečka túžila po zmluve s veľkou kozmetickou značkou. Meghan by ako herečka bola na roztrhanie. ,,Hoci ju naša agentúra nezastupuje už tri roky, stále nás bombardujú s ponukami pre ňu. Mohla by si vypýtať koľko chce,“ odhaľuje jej bývalá asistentka. Spomína tiež, že keď Meghan prestala pracovať ako herečka a ukončila s ňou spoluprácu, zdôraznila, že je pre ňu dôležité, aby ostali priateľkami. ,,A už sa mi nikdy neozvala,“ zhodnotila Gina.