Milá a chápavá vojvodkyňa? Zabudnite! Pravá tvár Meghan odhalená a budete poriadne v šoku

Odborníčka na kráľovskú rodinu Lady Colin Campbell označila princa Harryho za úbohého a tvrdí, že Meghan Markle ho spraví nešťastným.

To sa píše v jej knihe Meghan a Harry: Skutočný príbeh, ktorá vyšla v stredu. Ako informuje Daily Mail, táto britská autorka, narodená na Jamajke, napísala knihu o vojvodovi a vojvodkyni zo Sussexu, hoci nie je známe, že by sa s nimi niekedy osobne stretla.

Členka britskej smotánky sa v roku 1974 vydala za lorda Colina Campbella. Hoci boli manželmi iba jeden rok, titul si ponechala. Harry je podľa jej slov príliš slabý na to, aby opustil Meghan. Kvôli nej mal taktiež prísť o väčšinu priateľov, píše sa v knihe.

"Ona (Meghan) je úplná oportunistka. Vopred vedela, že sa pustí do komerčných aktivít, ktoré kráľovská rodina prísne zakazuje," píše Lady Colin. Princ Philip mal Meghan prezývať "volfrám", a to pre jej sebadôveru, pevnú ako kameň. "Teraz už má, čo chcela - milionársky život v Hollywoode. Kvôli nej prišiel Harry o väčšinu svojich priateľov. Je slabší ako ona. Stal sa otrhanejším," hovorí Lady.Meghan mu podľa nej zničí život a on nemá v sebe dosť sily, aby ju opustil.

V istom úryvku lady Campbell píše, že Meghan sa nesprávala pekne k hosťom na svadbe Harryho najlepšieho priateľa Charlieho Van Straubenzeeho s Daisy Jenks. "Jedno dievča podišlo k Meghan, predstavilo sa a povedalo jej, že vyzerá nádherne. Zaželala jej všetko najlepšie k narodeninám, ktoré vtedy mala. Meghan sa na ňu pozrela, akoby sa dopustila obrovského faux pas tým, že na ňu prehovorila, a odišla," opisuje. Podľa slov svedka tohto príbehu, ktorého lady Campbell v knihe cituje, to bolo od nej skutočne neslušné.

Jej správanie sa nemalo zlepšiť ani na druhý deň počas raňajok. "Iné dievča povedalo Meghan, ako ju obdivuje, ako je skvelé, že sú s Harrym manželia a ako podľa nej odvádza skvelú prácu. Dodala, že im drží palce a praje im všetko dobré. Reakcia Meghan? Obzrela si ju od hlavy po päty, otočila sa a po zvyšok raňajok s ňou neprehovorila ani slovo," píše sa v knihe.

Lady Campbell taktiež tvrdí, že kráľovná Alžbeta II. schvaľovala Meghanin zmiešaný pôvod. Malo to pomôcť monarchii vyzerať modernejšie. Meghan, žena dvoch rás, narodená v Kalifornii, hrajúca v populárnom seriáli, mala odzrkadľovať multikulturalitu Veľkej Británie. "Princ mi raz povedal, že keby Meghan nebola zmiešaného pôvodu, tak by k svadbe zrejme nikdy nedošlo. Bola to jediná vec, ktorá hrala v jej prospech," píše Lady. Podľa nej by sa Meghan chcela dostať aj do politiky a jedného dňa kandidovať za prezidentku.

Lady Campbell napísala v roku 1992 biografiu princeznej Diany s názvom Diana v súkromí: Princezná, ktorú nikto nepozná. V posledných týždňoch poskytla spisovateľka množstvo rozhovorov o Harrym a Meghan. V jednom z nich uviedla, že Meghan podľa nej opustením kráľovskej rodiny premrhala obrovskú príležitosť. Taktiež podľa nej bolo jasné, že Meghan si na kráľovsky život nezvykne, už krátko po ich svadbe v máji 2018.

To, že sa párik presťahoval do USA podľa nej jasne značí, že chcú presadiť v oblasti politiky: "Viem, že vojvodkyňa zo Sussexu má politické ambície a raz by chcela kandidovať za prezidentku. Myslím si, že všetko, čo robí, opustenie kráľovskej rodiny a nasťahovanie sa späť do Kalifornie je súčasťou jej plánu, a Harryho vzala so sebou."