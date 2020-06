Matka z Prahy nechala dvojčatá užiť pervitín, chlapčeka († 2) vyhladovala na smrť: Príšerné muky

Žena z Prahy dlhodobo týrala svoje dvojčatá, pričom jedno z detí vo veku dvoch rokov zomrelo vyhladované a vo veľkých bolestiach a druhé neskôr skončilo v nemocnici.

Tvrdí to obžaloba, ktorou sa začne budúci týždeň zaoberať pražský mestský súd. Podľa kriminalistov deti opakovane požili pervitín a jedno z nich tiež kokaín. Matka nedbala na ich hygienu a nechodila s nimi k lekárovi. Za spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví jej hrozí päť až 12 rokov väzenia.



Dvojčatá sa obžalovanej žene narodili v apríli roku 2016. Prokurátor tvrdí, že matka úmyselne nedávala jednému zo synov najmenej od júla 2017 dostatok jedla a pitia, "pretože ho nemala rada a nechcela o neho starať". Vystavila ho tak dlhodobému utrpeniu. Dieťa bolo podvýživené, dehydrované, malo oslabenú imunitu, vredy v ústach a poškodené niektoré vnútorné orgány.



Chlapček tiež podľa obžaloby mával modriny a odreniny po celom tele vrátane hlavy. "Maloletý dlhodobo trpel veľkou bolesťou a nepochybne trpel aj po psychickej stránke, pretože obvinená oň nejavila záujem, nepohladil ho, nemaznala sa s ním, odmietala prejavy jeho náklonnosti a spravidla ho nechala v starostlivosti starších súrodencov alebo odloženého v postieľke," tvrdí prokuratúra . V júni 2018 dieťa zomrelo na zlyhanie srdca.



U druhého z dvojčiat matka podľa obžaloby tiež zanedbávala starostlivosť, a to najmenej od vlaňajšieho leta do októbra, kedy si syna prevzal do starostlivosti jeho otec. "Ponechávala ho dlhodobo v malých, špinavých, mokrých plienkach, v dôsledku čoho mal opakovane výrazné zapareniny," opísal prokurátor, ktorý uviedol, že dieťa zažívalo mučivé útrapy. Žena chlapca nenechala očkovať a nenavštevovali s ním zubára ani ďalších lekárov. Dieťa malo silne pokazené zuby a lysiny na hlave. Matka mala dávať obom chlapcom tlmiaci liek diazepam a tiež umožnila, aby v nezistenom množstve prípadov užili drogy. Na začiatok súdneho procesu čaká vo väzbe.