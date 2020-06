Z vraždy obžalovaná Judita prišla o advokáta Daniela Lipšica, ten prehovoril: Prečo ju už neobhajujem

Tínedžerka Judita, ktorá je obžalovaná z minuloročnej májovej vraždy kamaráta Tomáša († 16), v tom ostala sama. Po ani nie mesiaci sa jej obhajoby vzdal advokát Daniel Lipšic. Čo sa stalo, sa pokúsil objasniť pre Nový Čas.

Slovenskom minulý rok 16. mája otriasol hrozný prípad vraždy Tomáša († 16). Chlapec zomrel na následky bodných zranení. Jeho kamarátka Judita pôvodne tvrdila, že ju spolu s Tomášom napadol v byte falošný elektrikár. To sa však nepotvrdilo a vo väzbe skončila samotná školáčka. Prípadu sa chytil advokát Daniel Lipšic, po necelom mesiaci však cúvol a od obhajoby Judity dáva ruky preč.

"Som viazaný mlčanlivosťou a podrobnejšie sa k vypovedaniu plnej moci vyjadrovať nebudem. Môžem vám však povedať, že to s verejným tlakom nemá nič spoločné," uviedol pre Nový Čas Daniel Lipšic. "Ja som zastupoval klientku a zastupujem ako trestný advokát každého, kto o to požiada a kde uznám, že by som v procese mohol prispieť k dosiahnutiu spravodlivosti. So situáciou v tomto prípade som bol oboznámený vopred a počas zastupovania som sa stretol s najlepšími odborníkmi v oblasti práva i psychológie. Keďže sme však neboli s klientkou v stratégii obhajoby rovnakého názoru, bolo lepšie plnú moc vypovedať," vyjadril sa.

Daniel Lipšic si emotívne vyjadrenie Tomášových rodičov v médiách prečítal a povedal, že ich ľudsky chápal, ako advokát však zastupuje každého klienta, u ktorého má zmysel do procesu vstúpiť. Podľa informácií Nového Času mal chcieť Lipšic od Judity, aby sa pod ťarchou dôkazov priznala, samotný Lipšic však túto informáciu nepotvrdil s tým, že je viazaný mlčanlivosťou a k podrobnostiam sa vyjadrovať nebude.

"Som otec a syn a preto bolesť Tomášových rodičov chápem. Zároveň som právnik a za kľúčové poslanie nášho povolania považujem nastoľovanie spravodlivosti. V tomto prípade hľadáme spravodlivosť pre Tomáša a jeho rodičov. Jeho vrah má byť nájdený a spravodlivo potrestaný. O vine a treste má rozhodnúť súd. Pri hľadaní spravodlivosti však nesmieme byť nespravodliví. Každý obvinený alebo obžalovaný v našej krajine má nárok na spravodlivú obhajobu. Aj otec, ktorý zabudne svoje dieťa v aute, aj mladistvý chlapec, ktorý v sebaobrane zabije svojho tyranského otca, aj dievča, ktoré je obvinené z vraždy svojho kamaráta. Obhajovať obvinených a obžalovaných neprináša popularitu. Prináša naplnenie kľúčového poslania advokátskeho povolania - nastoľovanie spravodlivosti. Pri výkone trestnej obhajoby sa vždy snažím postupovať čestne a korektne. Myslím, že by s tým súhlasili aj mnohí prokurátori, ktorí stáli na opačnej strane súdnej siene. Vždy som sa dôkaznej situácii staval poctivo a na základe objektívneho vyhodnotenia dôkaznej situácie som svojim klientom odporúčal ďalší postup. Inak to nebude ani v tomto prípade," vyjdaril sa Lipšic pre Nový Čas.

Podľa informácií, ktoré na verejnosť prenikli z vyšetrovacieho spisu, sa stále nedokázala prítomnosť tretej osoby na mieste činu a dôkazy, ktoré posudzuje súd, vyznievajú v Juditin neprospech.