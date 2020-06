Rodičia brutálne zavraždeného Tomáša († 16): Zúfalý list Lipšicovi, ktorý obhajuje Juditu

Rodičia zavraždeného Tomáška († 16) prehovorili! Ich syn umieral v strašných bolestiach po tom, ako mu beštiálny vrah zasadil 51 bodných a rezných rán nožom.

Pár minút predtým bol ešte nevýslovne šťastný a bavil sa so spolužiačkou Juditou (17), u ktorej bol na návšteve. Práve ona je obžalovaná z jeho vraždy. Rodičov Tomáša šokovalo, že ďalším z jej obhajcov sa stal bývalý minister spravodlivosti a vnútra Daniel Lipšic. Svoje pocity vyjadrili v spoločnom vyhlásení a mama mu ešte navyše adresovala niekoľko tvrdých viet.

„Pána Lipšica som vnímala vždy ako obhajcu bezbranných, slabých, znevýhodnených. Môj bezbranný chlapec Tomáško leží na cintoríne, tak mi to nedávalo žiadny zmysel, prečo túto obhajobu zobral. O to viac, že sme sami uvažovali, že oslovíme pána Lipšica po zistení, s kým máme dočinenia, ale nakoniec sme to zavrhli s tým, že on rieši závažnejšie politické kauzy," píše Tomášova mama, ktorá dodáva: „Neskôr som pochopila, že meno obhajcu nezmení nič na fakte, že Tomáško je mŕtvy, meno obhajcu nezmení nič na našich životoch, nič nezmení na tom, že každý deň chodím Tomáškovi na hrob, že pri sťahovaní sme Tomáškove veci zbalili do štyroch krabíc, nič nezmení na tom, že malá dcéra si z kociek stavia hrob a nič nezmení na tom, že neviem, čo jej mám povedať, keď sa ma opýta, kedy príde Tomáško z nebíčka.

Takže to, prečo sa pán Lipšic rozhodol obhajovať tento brutálny skutok, si musí vysporiadať sám so sebou a so svojím svedomím. Ja som prišla len o ďalšiu ilúziu o človeku a to priznávam, že mi ich už veľa neostalo. Napriek tomu verím v spravodlivosť. Podľa slov pána Lipšica - boj za dobro a spravodlivosť preto nesmieme nikdy vzdať‘. Chceme odkázať pánovi Lipšicovi, že my poškodení sa budeme veľmi striktne držať jeho slov a urobíme všetko pre to, aby spravodlivosti v tomto boji bolo zadosťučinené.“

Spoločné vyhlásenie rodičov

„Pána Lipšica sme vždy vnímali ako bojovníka za dobro, spravodlivosť, obhajcu bezbranných a slabých. Sledujúc kauzy pána Lipšica a ľudí, ktorých zastupuje, je pre nás obrovským sklamaním, že obhajobu tohto brutálneho činu, ktorý nemá v dejinách Slovenska obdobu, prevzal. Samozrejme, každý má právo na obhajobu, aj tá najchladnokrvnejšia beštia v ľudskej koži, ľudský odpad spoločnosti. Rovnako tak si advokát vykonáva len svoju prácu, má však aj právo zastupovanie odmietnuť, oficiálne napríklad z dôvodu pracovnej vyťaženosti, neoficiálne, ak má s obhajobou morálny problém. V kauze Kuciak na svojom facebooku pán Lipšic uviedol: „Neviem si ani len predstaviť, že by som sedel oproti obžalovaným z vraždy niektorého z mojich detí.‘

Dnes sedí na strane obžalovanej z obzvlášť závažného zločinu vraždy nášho Tomáška. Pán Lipšic sa tak stal už v poradí štvrtým obhajcom obžalovanej. Aj keď je to jej právo, pýtame sa však, na čo sú obžalovanej súbežne traja obhajcovia, keď je nevinná. Ak by existovali dôkazy o jej nevine, predsa by jej stačil len jeden obhajca a mohol by byť aj ex offo. Pán Lipšic na otázku novinárov uviedol, že jeho cieľom je viesť obhajobu tak, aby bola vykonávaná aj vo vzťahu k súdu, aj vo vzťahu k iným procesným stranám vrátane poškodeného, korektne a zákonne.

Naše práva poškodených zastupuje advokát JUDr. Halagan, preto vyjadrenie pána Lipšica vo vzťahu k nám poškodeným považujeme za veľmi ušľachtilú masírovaciu techniku určenú verejnosti. Nepoznáme jediného advokáta, ktorý by pri obhajobe obžalovaného konal aj v záujme poškodeného, tak, ako to prezentuje pán Lipšic.“

Andrea Lachová, mama Tomáša

Vladimír Teličák, otec Tomáša