Pred rokom otriasla Slovenskom brutálna vražda gymnazistu: Srdcervúce vyznanie lásky mŕtvemu Tomáškovi († 16)

Na Tomáška nikdy nezabudnú! Všetci, čo ho mali radi, si ho budú vždy pamätať ako usmiateho, duchaplného a múdreho mladíka, ktorý bol krásny navonok i zvnútra.

A, naopak, navždy sa budú snažiť vymazať zo svojej pamäti obraz, ako leží v kaluži krvi po 51 ranách nožom a pomaly umiera... Práve dnes uplynie rok od jeho brutálnej vraždy. Tomáš po desiatkach surových bodných a rezných rán nožom úporne bojoval o svoj život viac ako dve hodiny, kým v chodbičke luxusného bytu na žilinskom sídlisku Vlčince nevykrvácal. Bol na návšteve u svojej najlepšej kamarátky Judity (17).

Práve ona je obžalovaná z jeho vraždy. Mama Tomáška sa so smrťou milovaného syna nevie zmieriť, po roku ju to bolí rovnako ako v prvý deň. Ba možno ešte viac... Osudný vlaňajší 16. máj bol krásnym slnečným dňom. Život dvoch kamarátov sa vtedy v priebehu pätnástich minút zmenil na nočnú moru, ktorá brutálne poznačila osudy desiatok ľudí.

Dobrí kamaráti si spolu v byte Juditinej matky varili čaj, smiali sa, jedli jablko, fotili sa a nič nenasvedčovalo tomu, že toto miesto bude o pätnásť minút hrobom pre jedného z nich. Nadaný gymnazista Tomáš († 16) zomieral v prítomnosti svojej kamarátky a spolužiačky Judity (17) v ukrutných bolestiach viac ako dve hodiny. Prokuratúra obvinila z vraždy práve Juditu, jej obhajoba však tvrdí, že v byte bola doteraz neznáma tretia osoba, ktorá ho dobodala. Konečný verdikt vyriekne prebiehajúci súd.

Nočná mora

Pre rodičov Tomáška je od 16. mája 2019 každý deň doslova utrpením. „Takto pred rokom sa mi život v sekunde zmenil na jednu veľkú nočnú moru. Prišla som o svoj najväčší poklad, spriaznenú dušu, najmilšieho synčeka Tomáška. Výnimočného chlapca, skvelého brata, vnuka, synovca, ktorý miloval život, volejbal, umenie, fotografovanie, cestovanie, turistiku, ktorý mi neuveriteľne rozšíril obzory a naučil ma milovať hory,“ žiali za svojím jediným synom mama Andrea.

„Už mi nikto nenaplánuje žiadnu túru, neopýta sa ma, keď vidí, že som unavená: ,,Mama, ako sa máš?" Žila som život Tomáška a bola som v ňom šťastná. Užila som si každý deň s ním... On si nestihol užiť skoro nič... A mal toľko plánov a snov, smúti Tomáškova mama, ktorá chodí k jeho hrobu každý deň. Na záver svojho vyznania milovanému synovi ešte dodáva: „Nepíšem to preto, aby ste ma ľutovali, ale preto, aby sa nezabudlo na môjho výnimočného chlapca a na tento ohavný čin.“

Žiadna ľútosť

Z vraždy svojho najlepšieho kamaráta je obžalovaná gymnazistka Judita (17). Tá sa spočiatku rozhodla nevypovedať a svoje mlčanie prelomila až po ôsmich mesiacoch. Trvá na tom, že v byte vraždil niekto tretí (údajne falošný odpočtár) a že je nevinná, čomu veria aj jej rodičia. Veríme jej, že to neurobila, vyjadrili sa svorne po prvom pojednávaní.

Otec Miloš a ani mama Katarína nedávali najavo žiadne emócie a do dnešného dňa rodičom nešťastného chlapca nevyjadrili sústrasť ani neprejavili ľútosť nad tragickou smrťou Tomáša. Judita je momentálne za mrežami vo väzenskej nemocnici v Trenčíne, odkiaľ ju vozia na súdne pojednávania. V priebehu roka sa snažila cestou podaní na Okresný súd v Žiline trikrát dostať na slobodu, no sudcovia jej žiadosť o prepustenie vždy zamietli ako neodôvodnenú. Ďalšie hlavné pojednávanie by sa malo konať 29. mája.