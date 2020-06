Hudobníčka Nvotová a expartner prezidentky Konečný: Prvýkrát v spoločnosti ako rodina!

Svoju lásku už neskrývajú! Nový Čas len nedávno odhalil, že hudobníčka Dorota Nvotová (37) randí s expriateľom prezidentky Zuzany Čaputovej (47) Petrom Konečným (54).

Zaľúbenci boli najprv na slovo skúpi, no nakoniec svoj začínajúci vzťah priznali. Najnovšie sa už ukazujú v spoločnosti ruka v ruke a všetkým je jasné, že to spolu myslia vážne.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Konečný a Nvotová prišli po prvý raz medzi verejnosť ako pár. Stalo sa tak v utorok, keď bývalý partner prezidentky otváral svoju fotografickú výstavu Minimal v Bratislave. Obaja boli vo výbornej nálade a pred zrakmi hostí, ale aj médií dávali jasne najavo, že sú do seba skutočne zamilovaní. Na akcii nechýbal ani Dorotin synček Filipko, ktorého má z predošlého manželstva.

„Výstava bola nádherná a prísť do spoločnosti ako rodina bolo pre nás všetkých troch úplne prirodzené, pretože takto fungujeme už pár týždňov a vychádza to z nášho vnútra,“ priznala s úsmevom Novému Času hudobníčka. Dojmami nešetril ani hostiteľ večera. „Bolo to úžasné. Neviem, či som sa tešil viac na výstavu alebo na to, že bude Dorka pri mne,“ priznal Konečný.

Našli sa

Je teda isté, že Nvotová je pri Konečnom spokojná a šťastná. Už pred časom umelkyňa svoju lásku chválila: „Je veľmi vtipný a bystrý a zároveň starostlivý a empatický. Ojedinelá kombinácia. Spájajú nás takmer všetky naše aktivity - obaja fotíme, píšeme a robíme hudbu. Je to až neuveriteľné, že má niekto tú istú umeleckú trojkombináciu.“ V podobnom duchu sa vyjadril o svojej polovičke aj Konečný: „Dorotku som našiel ako najkrajšiu truhlicu na dne oceána. Vôbec ma neprekvapilo, že vnútri je poklad. Nevrátim ho.“