Prezidentka Čaputová oslavovala narodeniny: Nečakaný darček a manévre frajera Rizmana

Oslavovala so svojimi najbližšími! Prezidentka Zuzana Čaputová (47) mala v nedeľu narodeniny a počas celého výnimočného dňa jej robili spoločnosť partner Juraj Rizman (44) a staršia dcéra Lea (19).

Fotografom Nového Času sa ich podarilo zachytiť pri odchode aj príchode do domu prezidentky v Pezinku, kde dostala aj nečakané prekvapenie!

Čaputová a Rizman tvoria pár už od decembra a tak nebolo pochýb o tom, že na jej narodeniny budú spolu. Približne o jednej hodine popoludní vyšli z jej domu aj s prezidentkinou staršou dcérou Leou. Hlavu štátu na dvore prekvapili ochrankári veľkou kyticou, ktorú jej kúpili pri príležitosti jej sviatku.

Prezidentka sa teda vrátila do domu, aby dala kvety do vázy a jej partner zatiaľ nastúpil do svojho auta a odišiel. Čaputová s dcérou ho nasledovali, nastúpili do limuzíny a odišli tiež. Kým prezidentka mala na sebe slávnostné zelené šaty, ktoré lichotili jej postave, a béžové lodičky, jej dcéra zvolila ležérnejší štýl.

Dôvod, prečo Rizman a prezidentka nešli v jednom aute, je ten, že sa s ňou môže viezť len jej rodina. Spoločnosť jej preto robila len dcéra a aktivista musel ísť sám. Oblek a košeľa však jasne naznačovali, že sa chystá na oslavu prezidentkiných narodenín, a keďže odchádzali z domu okolo poludnia, zrejme išlo o slávnostný obed v reštaurácii. Po tretej hodine poobede sa zas všetci traja naraz vrátili do prezidentkinho domu. Nezostali však dlho a už po pár minútach všetci traja vyšli a zamierili do neďalekého domu jej brata, kde zostali hodnú chvíľu. Podvečer za nimi prišla aj mladšia dcéra prezidentky Emma.