Vláda prijala lex korona, ktorý má uľahčiť život podnikateľom: 114 zlepšovákov, toto sa zmení!

Najkrajší deň pre podnikateľov za posledných 20 rokov! Aj týmito slovami členovia vlády predstavili 114 opatrení, ktoré majú uľahčiť život zamestnávateľom.

Zmena legislatívy sa bude týkať rušenia bankového odvodu či udeľovania pokút za menšie nedostatky. Naopak téma riešenia gastrolístkov sa odkladá až na jeseň. S nadšením Matovičovho kabinetu však nesúhlasia všetci a niektorí podnikatelia posielajú vláde tvrdý odkaz.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Slovenská ekonomika je na prahu najväčšej ekonomickej krízy od skončenia druhej svetovej vojny. Aj preto bolo potrebné podľa premiéra Igora Matoviča zmeniť zákony, aby sa vytvorilo prostredie, kde sa zamestnávatelia nebudú báť podnikať a zároveň budú vytvárať nové pracovné miesta. „Toto bol náš cieľ, maximálne zjednodušiť podnikateľské prostredie a odstrániť zbytočnú buzeráciu, nadprácu,“ uviedol Matovič na margo prijatých opatrení.

Za najkrajší deň pre slovenské podnikateľské prostredie od zavedenia daňovej reformy označil včerajšok aj minister hospodárstva Richard Sulík. 114 opatrení bude parlament prijímať v skrátenom legislatívnom konaní. „Ešte tento rok na jeseň predstavíme druhý takýto veľký balík s jasným cieľom, chceme zlepšiť pozíciu Slovenska,“ avizoval minister.

Kritika zamestnávateľov

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) a Klub 500 kritizujú vládu, že objem štátnej pomoci zaostáva za západnými krajinami aj krajinami V4. Očakávajú, že vládny kabinet bude osobitnú pozornosť venovať domácim firmám a riešeniu ich problémov. „Bude zohľadňovať skutočnosť, že v hospodárstve má dominantné postavenie priemyselná výroba a bude robiť všetko na udržanie slovenského priemyslu,“ povedal predseda SOPK Peter Mihók.

Pomoc od štátu si predstavujú inak, ako bola predstavená, a okrem dialógu by im viac uľahčilo život, keby sa zvýšil strop príspevkov na podporu pracovného miesta, uzákonili by sa zmeny v minimálnej mzde, alebo by sa znížila koncová cena energií.

Sporné dane a odvody

Podnikatelia už roky volajú po znížení daňového a odvodového zaťaženia. Predseda vlády im však jasne odkazuje, že na to jednoducho nemáme. „Znížiť toto zaťaženie o 1 % by znamenalo mínus 250 - 300 miliónov eur z verejných financií. Ja sa pýtam, kto to zaplatí,“ položil otázku predseda vlády. Pozitívne tento krok však hodnotia ekonómi.

Tí hovoria, že otázka daní a odvodov by skomplikovala situáciu pri prijímaní celého balíčka. Vyzdvihujú fakt, že vláda nešla cestou bezduchého rozdávania dotácií. „Viac si cením, že táto vláda ide cestou menšej byrokracie a chce obrúsiť hrany v tom, ako sa správajú niektoré úrady voči podnikateľom,“ povedal pre Nový Čas analytik INESS Martin Vlachynský.