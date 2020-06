Povinnosť lepiť na čelné sklo kontrolnú nálepku sa má zrušiť: Vláda chce zmenu

Povinnosť lepiť nálepku na čelné sklo vozidla ako dôkaz o vykonaní technickej, emisnej kontroly a kontroly originality by sa mala zrušiť.

Úprava zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je súčasťou balíka opatrení na podporu podnikateľského prostredia. Balík, ktorý na rokovanie vlády predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, v stredu schválil kabinet.

Každý držiteľ vozidla je podľa účinnej právnej úpravy povinný podrobiť svoje motorové vozidlo technickej a emisnej kontrole v pravidelných intervaloch. O tom, že takáto kontrola bola vykonaná, sú následne vypracované tri doklady, a to protokol, osvedčenie o kontrole (kartička) a nálepka. Pri kontrole originality sú vypracovávané dva doklady, a to odborný posudok a nálepka.

"Lepenie nálepiek považujeme v súčasnej dobe za úplne zbytočné, keďže pri kontrole v rámci prevádzky motorového vozidla je možné policajnými orgánmi zistiť, či bolo vozidlo podrobené technickej kontrole a emisnej kontrole podľa osvedčení, ktoré má vodič motorového vozidla mať vo vozidle, rovnako tak je zavedený informačný systém, na základe ktorého vedia štátne orgány pokutovať tých, ktorí nepodrobia svoje vozidlo technickej a emisnej kontrole," konštatuje sa v dôvodovej správe.

Návrh na zrušenie kontrolných nálepiek by teda mal viesť k úspore finančných zdrojov a k zjednodušeniu administratívy spojenej s ich vydávaním. To by následne malo mať pozitívny finančný dosah na všetkých občanov, motoristov aj podnikateľov, ktorí vykonávajú technickú a emisnú kontrolu, zrýchliť by sa mal aj celkový priebeh týchto kontrol.

Upraviť by sa v rámci balíka opatrení mal aj zákon o zájazdoch. Ak cestovná agentúra sprostredkúva predaj zájazdov pre obchodníkov, ktorí nesídlia v SR, mala by byť schopná na požiadanie orgánu dohľadu doložiť základné informácie o obchodníkovi, pre ktorého zájazdy predáva. Zároveň sa má vypustiť povinnosť cestovnej agentúry predkladať tieto doklady o zahraničnej cestovnej kancelárii cestujúcemu.

Tiež by sa mala vypustiť povinnosť cestovnej kancelárie zasielať rovnopis zmluvy o ochrane pre prípad úpadku orgánu dohľadu. Malo by postačovať, ak cestovná kancelária oznámi orgánu dohľadu údaje, ktoré je povinný orgán dohľadu zverejňovať v zozname cestovných kancelárií. Návrh tiež precizuje obsah poznámok účtovných závierok tak, aby bolo pre cestovné kancelárie jednoduchšie uviesť všetky doposiaľ zinkasované tržby.