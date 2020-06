Balík 100 opatrení prerokovala tripartita, prešiel bez väčších problémov

Balík 100 opatrení na podporu podnikateľského prostredia, ktorý v stredu schválila vláda, bol prerokovaný na tripartite. Sociálni partneri mali k opatreniam len zopár pripomienok. Uviedol to v stredu počas rokovania kabinetu minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

"Dnešný stav je taký, že tieto úplne zásadné zmeny sme prijali v sociálnom dialógu so všetkými zainteresovanými sociálnymi partnermi," poznamenal Krajniak. Pomáhať podnikateľom a ľuďom sa tak podľa neho dá bez toho, aby boli zamestnanci a zamestnávatelia stavaní proti sebe.

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) očakáva, že vládou prijaté opatrenia budú mať len priaznivé dosahy na Slovensko a na štátny rozpočet. "Zdravé podnikateľské prostredie úzko súvisí so zdravými verejnými financiami," podotkol.

Krajniak zároveň dodal, že na tripartite sa v utorok (23. 6.) hovorilo aj o znižovaní odvodov. "Bavili sme sa o fungovaní toho nového systému kurzarbeit, ktorý budeme zavádzať, a s tým súvisí, koľko percent odvodov, zatiaľ ten návrh je, že 0,5 % zamestnávatelia, 0,5 % zamestnanci, budú odvádzať do tejto poistnej schémy," priblížil. Avizoval tiež, že ambíciou je urobiť to tak, aby sa celkové odvodové zaťaženie nezvyšovalo. Poukázal však aj na to, že Sociálna poisťovňa bude mať v súvislosti s aktuálnou situáciou veľký deficit.

Súčasne vyzdvihol, že existuje zhoda vo vláde, že pri reforme odvodového zaťaženia sa budú môcť použiť prostriedky z tzv. programu SURE. Tie by mali umožniť naštartovať systém do momentu, kým sa ekonomika "nakopne".