Tajné dokumenty z Wisterovej súdu: Moderátorka si od synov vypočula zdrvujúce slová!

Je to drsné! Moderátorka Vera Wisterová (43) prežíva najhoršiu nočnú moru, ktorá trvá od októbra minulého roka.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Práve vtedy jej synov Harlowa (8) a Thea (6) ukradol ich otec Jeremy Hulsh (41) z nákupného centra a utiekol s nimi do Ameriky. Zúfalá matka sa pustila do tvrdého boja a o deti sa bije na amerických súdoch, kam pravidelne cestuje. Naposledy tak urobila začiatkom mája, podstúpila štrnásťdňovú karanténu a následne mala synov na dva týždne len pre seba. Pred pár dňami sa však konalo ďalšie súdne pojednávanie, ktoré trvalo dva dni. Práve tu moderátorka tlmočila slová svojich detí, ktoré tvrdia, že na Slovensko sa viac nevrátia!

Wisterová žije v neustálom strachu, že Theo a Harlow už do jej rodnej krajiny neprídu. Napriek tomu, že s nimi dlhé roky žila v Bratislave a chlapci tu navštevovali aj vzdelávacie zariadenia, ich otec Jeremy má na veci iný názor. Práve v dobe, keď mal vyhradený čas na stretávanie sa s deťmi, ich v októbri minulého roka uniesol a s vopred premysleným plánom sa s nimi dostal až do Ameriky. Tu má podporu rodiny a kamarátov a spolieha sa aj na súdy, keďže chlapci majú aj americké občianstvo.

Pre pandémiu koronavírusu boli pojednávania pozastavené, no starostlivá mama strávila s chlapcami štrnásť dní. „Vera letela do Chicaga začiatkom mája, podstúpila dvojtýždňovú karanténu, a následne od 20. mája do 3. júna mala deti pre seba. Bolo to pod dozorom jej tety Amy Wister,“ písalo sa v dokumentoch zo súdu. Wisterová to však nemala také jednoduché a pred prebratím detí musela odovzdať svoj cestovný pas na súde, aby sa s nimi nemohla premiestňovať.