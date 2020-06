Tomáš zažil Vianoce v lete: Ukradli mu motorku, keď sa to dozvedeli ľudia, urobili TOTO!

Rodičia malého Tomáša (13) zostali v šoku. Motorku, na ktorú šetrili niekoľko mesiacov, im priamo zo zamknutej pivnice niekto ukradol.

Obrátili sa na občianske združenie Hľadá sa auto, krádeže automobilov (HAKA), aby im ju pomohli nájsť. Šanca na nájdenie malej motorky bola však nulová. Členovia skupiny sa dobrovoľne zložili na novú. Nič netušiacemu Tomášovi ju v sobotu odovzdali spolu s motorkármi a členmi skupiny.

Tomáš (13) je mladým nadšencom motokrosu žijúcim v Čechách. Miluje motorky a venuje sa im od malička. Rodičia sa rozhodli, že Tomášovi a jeho bratovi kúpia na Vianoce vlastnú.

Nie je to však lacná záležitosť. Tomášov otec pracuje ako kamionista a na to, aby mu mohli takúto športovú motorku zaobstarať, si musel vziať brigádu navyše. Ľudská závisť však nemá hraníc! Priamo z ich zamknutej pivnice v paneláku im ju niekto bezohľadne ukradol. „Manžel prišiel do pivnice, že si s Tomášom pôjdu zajazdiť na dráhu, ktorú majú neďaleko. Tam zistil, že niekto prestrihol zámok a motorku vzal,“ krádež opísala Tomášova mama Tereza. Rodičia sa obrátili aj na dobrovoľné občianske združenie HAKA, ktoré pomáha s pátraním po kradnutých vozidlách, bicyklov a nezvestných osobách na Slovensku.

„Pani Tereza nás požiadala o vypátranie neštandardnej detskej motorky. Šanca nájsť takúto motorku je minimálna, pretože nemá klasickú ŠPZ a nikde nie je evidovaná. Príspevok sme zverejnili na našej sociálnej sieti a niektorí členovia skupiny navrhli, aby sme sa chlapcovi poskladali na novú motorku. Bežne pomáhame ľuďom a ak takéto niečo navrhnú členovia, zorganizujeme to. Za tri hodiny sa vyzbierala suma, ktorú sme na novú motorku potrebovali. Pôvodne sme plánovali, že ak sa vyzbiera suma 400 €, my doložíme 200 € a kúpime chlapcovi už lepšiu motorku. V noci, keď som videl, že ľudia skutočne vyzbierali 400 eur, sme zbierku zastavili. Nečakali sme, že ráno ešte pribudnú ďalšie peniaze z iných bankových účtov neskôr,“ povedal zakladateľ skupiny HAKA Štefan Farkaš.

Vyzbierali viac, ako čakali

Celková vyzbieraná suma sa vyšvihla na 1 100 €. Motorku kúpili za 700 € a predajca im dal ešte zľavu 100 €. Za zvyšné peniaze kúpili prostriedky na údržbu motorky a deťom darčeky, keďže Tomáš má okrem brata aj dve sestry. Keď sa rodičia dozvedeli o tomto prekvapení, nemali slov. „My sme neskutočne vďační. Hneď, ako som sa to dozvedela, rozplakala som sa. Nemohla som tomu uveriť. Keď som to zavolala manželovi, ten úplne stratil reč. To sa nedá ani slovami vyjadriť,“ spomína na oznámenie tejto správy mama Tereza.

Samotný Tomáš s bratom Samkom (10) do poslednej chvíle nevedeli, čo sa na nich chystá. Rodičia im povedali, že si urobia malý výlet na Slovensko. V sobotu si po motorku prišli na Trnavskú cestu v Bratislave. Na mieste ich čakala skupina motorkárov, medzi ktorými sa ukrývala Tomášova nová motorka. Keď sa chalani dozvedeli, že motorka spolu s ostatnými darčekmi je ich, od radosti a bez slov zostali stáť. Keď sa spamätali, dvojhlasne poďakovali. Neskôr sa osmelili a vyskúšali si, ako sa na motorke sedí. Domov išli v sprievode desiatky burácajúcich motoriek.