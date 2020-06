Nela Pocisková ukázala brucho po dvoch pôrodoch: Odpadnete! Veď vyzerá ako...

Do oslavy 30-ky má síce ešte pár mesiacov, bilancuje však už teraz. Herečka a speváčka Nela Pocisková sa pri tejto príležitosti rozhodla zaloviť v starých fotkách a výsledok? Ohromujúci!

"Dlho som premýšľala, či to sem mám dať, ale bilacujem, za chvíľku mám 30, takže kedy, keď nie dnes," napísala na sociálnej sieti mamička dvoch detí - syna Hektora (4) a dcérky Lianky (2).

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

"Po záplave správ od vás som sa rozhodla že zareagujem, celý život som v pohybe a pohyb aj milujem, ale na brucho som nikdy špeciálne necvičila, je to dispozícia, tak isto ako mi boli nadelené veľké stehná a zadná časť," smeje sa na vlastných nedostatkoch majiteľka inak dokonalého tela.

Nela sa rozhodla ukázať fotky, ktoré od seba delí 7 rokov. "Prvá foto je z roku 2013, bezdetná mladá žaba, fotka druhá je fotená pred týždňom, to znamená plus dve deti. Možno niektoré mamičky inšpirujem, možno nie," dodala so smajlíkom Nela, ktorej brucho vyzerá ako pekáč plný buchiet.