Pocisková po dlhých týždňoch v karanténe s Tůmom: Priznala problémy vo vzťahu

Nebolo to pre nich jednoduché obdobie. Tak ako väčšina Slovákov, aj prominentný pár Nela Pocisková (29) a Filip Tůma (42) sa počas pandémie zdržiaval len v domácej preventívnej karanténe.

Mali strach hlavne o svoje dve deti, seba, ale aj celú rodinu, preto sa rozhodli zbytočne neriskovať. Podľa Pociskovej však dlhé týždne len v spoločnosti jeden druhého zvládali veľmi ťažko. Ako dvojica najnovšie a nečakane prezradila, spoločne strávený voľný čas im ovplyvnil vzťah natoľko, že museli prekonať krízu, ktorá u nich pre prísne opatrenia vznikla.

Hoci hviezdny pár vždy vyzeral vyrovnane a pôsobil harmonicky, v súkromí sa počas pandémie musel popasovať s veľkou skúškou svojho vzťahu, ktorý ešte svadbou nespečatil. Obaja totiž predtým žili úplne odlišným životom, ktorý sa v jednom momente úplne zmenil. Zatiaľ čo sa Nela starala o ich dve ratolesti, syna Hektora a dcérku Lianku, jej partner a obľúbený herec bol pracovne vyťažený a veľa času trávil mimo ich domova neďaleko hlavného mesta. Zlom však prišiel v momente, keď Filip prišiel o prácu.

Zrušili sa divadlá, opery, ale aj nakrúcanie obľúbených Oteckov, kde hrá manžela herečky Moniky Hilmerovej. Keďže nebolo do čoho „pichnúť“, Filip sa ocitol doma a začali sa dlhé týždne, ktoré herec strávil len so svojou rodinou v domácej karanténe. Že to nebolo vôbec jednoduché obdobie ani pre jedného, potvrdila samotná Nela.Vládlo medzi nami napätie,“ priznala pre Markízu. „My sme na seba absolútne neboli zvyknutí, naozaj sme sa veľmi málo videli. Predtým bol vlastne stále preč,“ prezradila Nela, ktorá mala Filipa zrazu doma 24 hodín 7 dní v týždni.Neboli však rozhodne jedinou dvojicou, ktorá sa s týmto javom počas pandémie potýkala, a, ako priznala, bolo to pre nich náročné a predovšetkým pre Filipa. O hercovi je totiž známe, že je veľmi tvorivý a húževnatý zanietený športovec, ktorý si napríklad rád vybehne zahrať obľúbený golf. Tomu všetkému však bolo pre koronavírus COVID-19 koniec.dodala s tým, že pre prísne opatrenia nemal práve veľké možnosti sa akýmkoľvek spôsobom socializovať. A práve odlišné návyky partnerov mali byť bodom sváru medzi nimi. „Zmiernilo sa to až v momente, keď sa uvoľnili opatrenia a Filip mohol ísť na golf.“

Našli si k sebe cestu

Postupne si však na tento nový a nezvyčajný režim začali Nela a Filip zvykať a, ako sa ukázalo, práve vďaka novému režimu, ktorý u nich doma nastal, sa ich vzťah dostal na úplne inú úroveň. „Zmierili sme sa so situáciou, že takto to je a inak to nebude, nemáme na výber, a potom to už išlo super. Zrazu ako keby to bol taký parťák a sme sa dopĺňali a už si na to tak zvykli, že zasa teraz bude ťažké zistiť, že už som znovu na to sama,“ ukončila Pocisková s tým, že sa však na toto obdobie znova teší.

Názor odborníka

Jana Porubcová, psychológ

Väčšina takýchto kríz vzniká vtedy, keď medzi partnermi neboli vyriešené konflikty. A tým, že ľudia museli byť zrazu pri sebe takú dlhú dobu, tak boli voči tomu vystavení a už to nemohli odkladať. Takže je to buď niečo dlhodobé a neriešené a v čase koronavírusu sa to začalo objavovať, alebo ide o to, že v tejto situácií si dotyční nevedeli urobiť tú logistiku, aby každý mal pre seba ten osobný, ale aj spoločný priestor. Faktorov je mnoho.