V nedeľu je Deň otcov, úprimné slová detí: Prečo je môj tatko hrdina

Robia presne to, čo nerobia mamy. Vymýšľajú výlety, bláznivé hry a dovolia im robiť zakázané veci.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

A práve preto deti milujú svojich otcov, ocinov, tatkov a tatinov. Môžu sa na nich totiž obrátiť, keď potrebujú poradiť, ale aj ochrániť. Každý rok máme príležitosť poďakovať im za ich starostlivosť a odvahu, lebo každú tretiu nedeľu v júni majú naši otcovia svoj sviatok. A hoci nie sú supermani, v očiach svojich milovaných ratolestí sú hrdinovia.

Zranenému dával masáž srdca Otvoriť galériu Zranenému dával masáž srdca Zdroj: den

Počítačový technik Pavel (52) s dcérami Danielou (25) a Andreou (27)

Podľa svojich dcér je Košičan Pavel človek, ktorý rád pomôže každému, kto to potrebuje. Svoje voľno najradšej trávi na chalupe s rodinou, kde pred dvomi rokmi prežil hrôzostrašný zážitok. „Ocino mal odviezť nášho stašieho suseda do obchodu. Ten sa však nešťastne pošmykol, spadol a udrel sa o kameň,“ prezradila mladšia dcéra Daniela. Podľa Andrey otec ani na chvíľu nezaváhal a rozbehol sa susedovi pomôcť. „Dával mu masáž srdca a čakal pri ňom až do príchodu záchranky. Neviem, ako by to dopadlo, keby ocino nezasiahol,“ dodala Daniela.

Chytá zlodejov a stráži na priechode Otvoriť galériu Chytá zlodejov a stráži na priechode Zdroj: ver

Mestský policajt Viktor (36) a dcéra Sofia (9)

A prečo je na svojho tatina hrdá Sofia zo Šale? „Lebo ráno stráži na priechode pre chodcov a pomáha deťom, aby sa bezpečne dostali do školy. Dohliada, aby bol v meste poriadok, chytá zlodejov, aby sme mohli v noci pokojne spať. On robí hrdinské skutky každý deň bez toho, aby si to uvedomoval, alebo mu to niekto hovoril. Aj keď je môj tatino na ulici prísny policajt, keď príde domov, je to najlepší ocko na svete. Hrá sa so mnou a pomáha mi s učením,“ uzavrela Sofia.

Zachraňuje životy Otvoriť galériu Zachraňuje životy Zdroj: iglu

Letecký záchranár Slavomír (45) s dcérou Barborkou (6)

O jeho práci počujeme takmer každý deň v televízii a čítame v novinách. Slavomír z Košíc je totiž leteckým záchranárom a zasahuje pri vážnych dopravných nehodách, keď je pre záchranu životov dôležitá každá minúta. Vo Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej službe ATE pôsobí od roku 2008. „Som pyšná na svojho tatíka, pretože pomáha zraneným ľuďom a zachraňuje životy iných,“ povedala jeho dcérka Barborka.