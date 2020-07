Nicole neplánovala mať deti, teraz ich vychováva 11: Jej vek vás už úplne dorazí

Manželia Jospeh a Nicole nikdy netúžili po rodine a nad deťmi ani len neuvažovali. Život to zariadil namiesto nich a teraz žijú so svojimi ôsmimi dcérami a tromi synmi v dome s tromi spálňami.

Ako uvádza portál Daily Mail, dvojica sa stretla v roku 2005 a len krátko nato čakali na príchod ich prvého bábätka Rhiannon, ktorá má teraz 14 rokov. Netrvalo dlho a Nicole Sutton (30) bola opäť tehotná. Takto to pokračovalo ďalej a teraz a spolu s manželom Josephom Suttonom (35) vychovávajú v anglickom grófstve Cumbria 11 detí.

Hoci predstavy o luxusnom aute museli vymeniť za 17-miestny minibus, manželia tvrdia, že im nikdy ani len nenapadlo, že budú takí šťastní, a svoju veľkú rodinu zbožňujú. Joseph však priznal, že niekedy ho zaskočia otázky, ktoré dostáva. „Ľudia sa pýtajú, ako sa nám darí, a tvrdia, že by sa o toľko detí nechceli starať. Niekedy to je ťažšie. Hlavne keď sme unavení,“ priznáva Joseph.

Manželia sa okrem bežných prídavkov na deti spoliehajú hlavne na vlastný príjem. Joseph pracuje ako vodič a Nicole ako predavačka na čiastočný úväzok.

Poriadne zorganizovaná matka Nicole každý večer pripraví deťom uniformy do školy, zubné kefky a tiež pripraví riady na raňajky. Vstáva o šiestej, hodinu strávi obliekaním detí a vozením ich do školy. Pol hodinu strávi upratovaním postelí, trikrát denne umýva riad a päťkrát denne vysáva celý dom. Všetky nákupy potravín robí online, pričom každý týždeň si kúpia približne 12 nákupných košov.

„Varím obrovské dávky bolonských špagiet a vždy chystám teplú večeru,“ podotkla matka 11 detí Nicole. „Náš nákup potravín stojí približne 200 libier (222 eur) týždenne a nikdy sa nestane, že by nám niečo chýbalo. Nicole je skvelá žena, neviem, ako to robí,“ pochválil ju jej manžel.

Manželia však nikdy netúžili po veľkej rodine. „Nechcel som ani deti. Neviem, čo sa stalo, ale som rád, že ich všetkých mám. Je to naozaj zábava. Naša domácnosť je šialená, ale nezmenil by som to,“ povedal Joseph, ktorý je hrdým otcom 11 detí.

Ich prvá dcéra Rhiannon bola pre nich veľkým prekvapením, pretože Nicole mala zavedený antikoncepčný implantát, takže nečakala, že by mohla otehotnieť. „Dozvedeli sme sa to, až keď som bola v štvrtom mesiaci, pretože som pribrala na váhe. Nikdy by mi nenapadlo, že môžem byť tehotná. Nie som si blízka s mojou rodinou, a tak čím viac detí mám, tým viac ich milujem,“ povedala Nicole.

Manželia priznávajú, že na ulici priťahujú veľa pozornosti. Dokonca si dali vyrobiť aj tričká s číslami, aby sa stále nemuseli počítať. Ich najmladšie dieťa má 5 mesiacov a manželia povedali, že už ďalšie bábätko neplánujú.