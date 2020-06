Matka potrebovala na chvíľu zabaviť deti: Keď zistila, čo vyviedli, okamžite to oľutovala

Myslela si, že vymyslela skvelú zábavku pre svoje deti. Keď však po chvíli prišla za nimi, takmer onemela!

Ako uvádza portál Metro, asistentka učiteľky Donna Evans (32) potrebovala mať počas videohovoru so žiakmi chvíľku pre seba, a tak hľadala spôsob, ako zabaviť svoje deti. Napadla jej skvelá vec. Dcérku Hallie (7) a syna Isaaca (3) obliekla do plaviek a posadila ich do prázdnej vane. Aby sa zabavili, dala im papier a vodové farbičky.

Donna si tento plán ešte predtým otestovala a všetko fungovalo tak, ako malo. Farby išli ľahko vyčistiť a dokonca ani na koberci nezostala ani len škvrna. Na plastovú tácku im vytlačila rôzne farby a mala pocit, že z tejto trochy nie je možné, aby narobili veľa neporiadku. Myslela si, že to potom ľahko umyje, opak však bol pravdou.

Keď vošla do kúpeľne, neverila vlastným očiam. Stačila chvíľa a deti zelenou farbou zmaľovali seba, vaňu, steny a všetko ostatné, na čo len dočiahli. Donna si uvedomila, že na kraji vane medzi šampónmi omylom nechala celú tubu so zelenou farbou, ktorú jej dve ratolesti okamžite objavili.

Matka potrebovala sledovať videohovor z práce, a tak si sadla hneď za dvere kúpeľne, aby deti stále počula a bola si istá, že sú v poriadku. „Počula som, ako sa smejú, ale predpokladala som, že sa len hrajú a zabávajú sa,“ poznamenala Donna.

Napriek tomu, že jej umývanie detí a upratovanie kúpeľne dalo poriadne zabrať a vaňa mala zelený nádych ešte pár dní, Donna na túto úsmevnú chvíľu spomína so smiechom. Spolu s manželom Kye Evansom (33) žijú v anglickom meste Cannock a so zábavnou nehodou sa rozhodli podeliť na internete.

„Deti sú zvyčajne poslušné. V minulosti pokreslili steny, ale toto je ďalšia úroveň. Hallie dokonca umývala Isaacovi vlasy farbou! Mal ich celé od farby a dokonca mala jeho pokožka niekoľko dní zelený nádych. Avšak musela som sa na tom zasmiať. Sú to iba deti, ktoré sa ako deti správajú,“ poznamenala asistenka učiteľky Donna.

Keď však prišlo na upratovanie, nevedela, kde skôr začať. Kúpeľňu sa jej nakoniec podarilo vydrhnúť a z celej nehody si zobrala jedno veľmi dôležité ponaučenie. „Tak ľahko im farby už nedám,“ zasmiala sa.