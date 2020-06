Policajt v Atlante zastrelil Afroameričana: Dostal výpoveď, emócie ľudí sa opäť rozohnili

Z policajného oddelenia v americkej Atlante prepustili policajta, ktorý zastrelil Afroameričana, ktorý kládol odpor pri zatýkaní po tom, ako mal pozitívny test na alkohol.

Zábery z kamery, ktorú majú policajti pripevnenú na tele, ukazujú, ako 27-ročný Rayshard Brooks spolupracoval s dvoma bielymi policajtmi, ktorí ho našli spať v aute, ktorým blokoval cestu pri reštaurácii Wendy's. Neskôr sa mu snažili nasadiť putá, no muž sa pokúsil utiecť.

Úrad pre vyšetrovanie štátu Georgia objasnil, že Brooks vzal jednému policajtovi taser a bežal preč. Zábery z bezpečnostnej kamery reštaurácie ukazujú, ako bežiaci Brooks namieril na policajta nejaký predmet, pričom muž zákona vytiahol zbraň a vystrelil. Brooks však bežal ďalej a následne na parkovisku spadol na zem.

Starostka mesta Keisha Lance Bottoms vyhlásila, že podľa nej "to nebolo oprávnené použite smrtiacej sily". Garrett Rolfe dostal výpoveď a jeho kolega Devin Brosnan pracuje v "obmedzenom režime".

Šéfka polície Erika Shields po incidente odstúpila. V sobotu ráno sa konala pred reštauráciou pokojná demonštrácia, no protestujúci si to po zotmení namierili k neďalekej Interstate 75, zablokovali dopravu a podpálili reštauráciu. Miestna polícia vyhlásila, že v súvislosti s protestom zatkla 36 ľudí, no bližšie informácie neposkytla.

Právny zástupca rodiny zosnulého L. Chris Stewart vyhlásil, že policajta by mali obviniť z "neoprávneného použitia smrtiacej sily, čo sa rovná vražde". Dodal, že muž bol otcom štyroch detí a v piatok oslavoval narodeniny jednej z jeho dcér.

Nový prípad opäť rozohnil emócie ľudí po tom, ako rukou polície zomrel 25. mája v Minneapolise Afroameričan George Floyd.