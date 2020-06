Putin reaguje na protesty v USA: Túto krajinu nečaká nič dobré

Protesty proti rasizmu, ktoré v súčasnosti prebiehajú v Spojených štátoch, sú podľa ruského prezidenta Vladimira Putina príznakom hlbokej krízy. Uviedol to rozhovore, ktorý v nedeľu večer odvysiela televízia Rossija 1.

"To, čo sa deje, je príznakom akejsi hlboko zakorenenej vnútornej krízy," cituje Putina agentúra AFP. "Ak tento boj za prirodzené, zákonné práva vyústi do chaosu a nepokojov, túto krajinu nečaká nič dobré." Šéf Kremľa dal súčasné nepokoje v USA do súvislosti s koronavírusovou krízou. "Dokazuje to, že tam existujú problémy. Záležitosti spojené s bojom proti koronavírusu odhalili všeobecné problémy," povedal ruský prezident na margo protestov vyvolaných nedávnou smrťou Afroameričana Georgea Floyda pri brutálnom policajnom zásahu.

Putin kritizoval aj prístup administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa ku koronakríze a vyčítal mu nedostatok rozhodnosti. "Myslím si, že problém je v tom, že skupinové a stranícke záujmy sa uprednostňujú pred záujmami celej spoločnosti a ľudí," povedal Putin o boji s pandémiou koronavírusu v USA, ktoré zaznamenali už viac ako dva milióny prípadov nákazy, čo je najviac na svete.