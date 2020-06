Sexi Dara Rolins je opäť v hre: Prvý kšeft po takmer 4 mesiacoch

Speváčka Dara Rolins (47) skončila tak ako všetci jej kolegovia z hudobnej branže počas padnémie koronavírusu bez práce.

Nočné kluby či organizácia eventov dostali stopku a sexi speváčke tak nezostalo nič iné, ako sa zatvoriť doma a užívať si voľno. Niet pochýb, že počas tohto obdobia sa nielen u Dary, ale aj u mnohých iných rátajú finančné straty v desaťtisícoch eur. Po uvoľnení opatrení je však už Rolins opäť v hre.

Rozšírenie smrteľného koronavírusu COVID-19 obrátilo svet hore nohami a niet zrejme nikoho, koho by sa to nedotklo. Výraznejší vplyv to však malo aj na speváčku Daru Rolins, ktorá, ako priznala v minulosti, žila dosť kočovným životom a stále niekde bola. To sa však pandémiou celkom zmenilo a zostala zatvorená doma. Bez vystúpení, spoluprác či nahrávania nových pesničiek. Začala objavovať krásy okolo svojho domu, venovala sa sebe, dcére a často chodila do lesa.

Niet teda pochýb, že aj jej toto niekoľkomesačné „vypnutie“ prospelo. Uplynulú sobotu sa však všetko skončilo a Dara sa s vervou vracia späť na výslnie. So svojimi tanečnicami totiž absolvovala prvé vystúpenie v Prahe od začatia pandémie. „Dnes prvé vystupko, konečne späť v hre, v mojom meste, s daraforskami!!! Juuuuj, chýbali ste mi, sestričky,“ priznala Rolins, ktorá sa takisto začína vracať do starých koľají.