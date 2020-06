Duchaplné učiteľky zo školy vo Vrútkach zabránili obrovskej tragédii: Reakcia, ktorou zachránili deti!

Hrdinami z vrútockej základnej školy neboli len odvážny a obetavý učiteľ Jaroslav Budz († 62) a školník Rudolf (60), ale aj samotné učiteľky.

Vďaka duchaprítomnosti a rozhodnosti zabránili ešte väčšej tragédii. Zareagovali na krik, ktorý sa rozliehal chodbami školy, keď vo štvrtok besniaci Ivan Č. († 22) rozpútal peklo a pohotovo pozamykali triedy, aby ochránili žiakov. Jedna z nich, Renáta H., sa však ocitla zoči-voči ozbrojenému útočníkovi. V snahe uchrániť deti sa s holými rukami vrhla jeho vyčíňaniu do cesty. Po agresívnom útoku skončila s bodnoreznými poraneniami v martinskej nemocnici. Desivé svedectvo porozprávala jej kolegyňa.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

V Spojenej škole vo Vrútkach mal byť štvrtok deň ako každý iný. Lenže, keď dnu vtrhol Ivan Č. s nožom v ruke a bezhlavo útočil na všetkých, ktorí mu skrížili cestu, zmenil sa na horor. V triede, ktorá sa nachádzala ako prvá pri vchode do školy, sedelo päť usilovných štvrtáčikov, ktorých vyrušil krik a rinčiace sklo z neďalekých vchodových dverí.

To sa dnu dobýjal Ivan, ktorému sa do cesty postavil školník Rudolf (60), ktorého poranil a následne sa rozbehol dnu. Vtrhol do triedy, kde učila Renáta H. Rokmi ostrieľaná pedagogička sa besniacemu útočníkovi postavila podľa jej kolegyne zoči-voči, no Ivan okrem nej poranil aj dvoch žiakov v triede. Deti začali vydesene kričať, čo počuli jej kolegyne vo vedľajších triedach.

Pohotová reakcia zabránila tragédii

Renátine kolegyne v učebniach nespanikárili a zareagovali najlepšie, ako mohli. „Bojím sa o tom rozprávať, máme zakázané sa akokoľvek vyjadrovať, aj keď veľmi rada by som, hlavne kvôli nášmu skvelému kolegovi, zástupcovi riaditeľky, ktorý zaplatil životom za to, že sa nás snažil ochrániť,“ prezradila kolegyňa zranenej učiteľky, ktorá si zo strachu priala zostať v anonymite. „Ešte stále sa celá trasiem, keď si pomyslím na to, čo by sa mohlo stať, ak by sa dostal aj do ďalších tried. Mohlo to dopadnúť horšie. Kolegyne pohotovo zamkli triedy a pravdepodobne tak zabránili väčšiemu nešťastiu,“ uzavrela so slzami v očiach.

Renátinu odvahu ocenili aj rodičia detí, ktoré so strachom sledovali Ivanovo vyčíňanie. „Nikdy som si neuvedomila, ako sa život môže zmeniť v jednej sekunde. Tie naše sa zmenili včera. Naša Anička a jej spolužiaci sa stali súčasťou útoku na základnej škole. Chceli by sme vyjadriť úprimnú sústrasť rodine pána učiteľa Jaroslava Budza. Naše obrovské ĎAKUJEM však patrí pani učiteľke,“ prezradila mamička jedného z piatich detí z triedy, ktorá sa stala terčom útoku. Zranenej učiteľke Renáte H., ktorá sa v okamihu stala anjelom žiakov, pretože sa vzoprela zlu a ochránila vystrašených žiačikov, venovala dojímavý odkaz.

„Do životov nás aj detí ste vstúpila ako pani učiteľka tretiačikov, včera ste sa však stali naším ANJELOM strážnym. Tri deti sa z triedy vďaka vám dostali bez zranení,“ vyznala sa mamička. Po tom, čo Ivana prekvapila reakcia Renáty, ušiel z triedy a podľa našich informácií sa pokúsil dostať do ďalšej učebne. Narazil však na zamknuté dvere a vtedy mu do cestu prišiel zástupca riaditeľky.

Jaroslav Budz († 62) sa nebál a útočníkovi s nožom v ruke sa chladnokrvne postavil a pokúsil sa ho zneškodniť. Tvrdý súboj však prehral a zanechal po sebe dve dcéry, pričom mladšia z druhého manželstva má len tri roky. Útočník potom zo školy ušiel prenasledovaný poraneným školníkom Rudolfom. „Ťažko sa mi o tom hovorí. Som psychicky na dne. Ja som toho chlapca ani nepoznal, ani neviem, kde býval,“ povedal školník.