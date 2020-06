Kreuziger prezradil tajomstvá z kariéry: Sagan ho nezniesol v posteli, musel spať na gauči

Český cyklista Roman Kreuziger sa už dlhodobo pohybuje medzi najlepšími pretekármi z celého sveta. Počas svojej kariéry mal možnosť stretnúť sa s mnohými cyklistami, s ktorými má množstvo spomienok.

Kreuziger si v rozhovore pre idnes.cz zaspomínal aj na pôsobenie v tíme Tinkoff-Saxo. Súčasťou tejto stajne sa stal v roku 2013, teda v čase, keď tam pôsobil aj dvojnásobý víťaz Tour de France Alberto Contador.

"Atmosféra bola veľmi dobrá. Títo ľudia, ktorí sú zvyknutí vyhrávať na Grand Tour, sú perfekcionalisti a očakávajú od každého úplné maximum. Zároveň sa však o ostatných zaujímajú," vraví Kreuziger.

Aj v tíme nabitom hviezdami však po čase prišlo k rozporom. "Kým bol v stajni hlavný manažér Bjarne Riis, bolo všetko veľmi pokojné, nikto si nič nedovolil. Keď odišiel, Alberto už neveril ľuďom okolo seba a chcel tím trochu ovládať. To nebolo úplne ideálne," prezradil.

V Tinkoff-Sago sa objavil aj Peter Sagan, ktorý už v tom čase patril medzi najväčšie talenty. Na spoluprácu so slovenskou cyklistickou superstar si Kreuziger spomína s úsmevom. "Dali ma s ním na izbu, aby mu to uľahčili kvôli taliančine. Každopádne, on ma vyhodil na gauč a sám spal na veľkej posteli," spomína český cyklista.

Táto nepríjemná skúsenosť však vôbec nenaštrbila vzťahy oboch pretekárov. Naopak, stali sa dobrými kamarátmi.