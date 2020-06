Ministerka spravodlivosti Kolíková: Vláda bude riešiť majetkové vzťahy osôb v spoločnej domácnosti

Súčasná vládna koalícia si vie predstaviť zlepšenie majetkovo-právnych vzťahov osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, čo je zrejmé aj z vládneho programu. Na margo otázky o registrovaných partnerstvách to uviedla v rozhovore pre TASR ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

"Ja si viem predstaviť veľa vecí, ale otázka je, ako si to vie predstaviť koalícia, v ktorej som," odpovedala Kolíková na otázku TASR, či si vie predstaviť, že by sa v súčasnej koalícii podarilo presadiť registrované partnerstvá homosexuálnych párov. Vláda premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) tak podľa Kolíkovej ostáva pri úprave vzťahov osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s osobitným zreteľom na ich majetkové otázky. "Netvrdím, že sa nedotkneme a môžeme sa pozrieť aj na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie," pripustila ministerka.

Programové vyhlásenie vlády, ktoré podpísali takmer všetci koaliční poslanci, hovorí, že vláda zlepší legislatívu v oblasti majetkových práv, týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.