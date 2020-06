Školník Rudolf prenasledoval besniaceho útočníka, skončil dorezaný: Som psychicky na dne!

Besnenie, aké u nás nemá obdoby. Vyčíňanie Ivana Č. († 22) nožom v priestoroch jeho bývalej školy sa navždy zapíše do čiernej kroniky Slovenska.

Za milovaným učiteľom Jaroslavom Budzom († 62), ktorý sa bez váhania postavil na odpor útočníkovi a doplatil na to svojím životom, smútia celé Vrútky. Ako hrdina sa zachoval aj školník Rudolf (60), ktorý v snahe zabrániť ešte väčšej tragédii prenasledoval útočníka, ktorý po spáchaní zverstva sa pustil na útek. Statočný muž skončil s bodnoreznými zraneniami. Napriek tomu, že prežil najhorší deň vo svojom živote, Rudolf aj deň po masakri prišiel do práce.

Obetavý školník, ktorý vo štvrtok 11. júna pribehol na miesto činu a snažil sa pomôcť, sa doslova druhýkrát narodil. Po útoku Ivana Č. († 22) totiž skončil s dorezanými rukami. Ale už na druhý deň po tragédii si plnil v škole svoje povinnosti. Vymeriaval rozbité sklo na dverách školy, ktoré bolo potrebné vymeniť za nové. Práve toto sklo rozbil páchateľ pri vynútenom vstupe do budovy.

„Ťažko sa mi o tom hovorí, nechcem sa k tomu vracať,“ ťažko hľadal slová Rudolf (60), ktorého sme navštívili v škole. Na chvíľu sa odmlčal, nadýchol sa a pokračoval: „Som psychicky na dne. Bol som tu do tretej rána. Čudujem sa, že som sem vôbec prišiel na deviatu.“ Pri spomienke na zosnulého učiteľa Jaroslava Budzu († 62) sa mu tisli slzy do očí. Spolu totiž prežili rôzne životné situácie a veľa toho preskákali.

„To mi nebol len kolega, ale aj kamarát. Chodili sme spolu na huby. Ak mi dovolia, rád by som o tom všetkom porozprával. Rád by som to dostal zo seba, ale nemôžem. Vedel by som vám povedať od začiatku, ako to bolo, ale nemôžem,“ pokračoval. To, že sa zachoval ako hrdina, nekomentoval. „Ja som toho chlapca ani nepoznal, ani neviem, kde býval. Údajne, čo som počul, v roku 2012 končil túto školu, ale to som sem akurát nastúpil,“ uzavrel zronený muž.

Ťažko hľadala slová aj predavačka v neďalekých potravinách. „Boli sme ako jedna rodina, všetci sme sa poznali. Je veľmi smutné, čo sa včera stalo v našej škole, tak to všetci berieme, že v našej škole. Všetci, čo sa im to včera prihodilo, boli naši zákazníci, aj tie deťúrence,“ prezradila predavačka v obchode. „Viem, že pána školníka napadol, ten potom za ním ešte aj utekal, už ho aj dobiehal, ale aj s nožom v ruke mu ušiel,“ uzavrela.