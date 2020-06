TOTO je on! Prečo bývalý žiak školy Ivan († 22) vraždil? Hrozné pozadie beštiálneho útoku

Krvavý horor pred očami malých školákov! Pokojné vyučovanie na Spojenej škole vo Vrútkach sa v sekunde zmenilo na krik, plač a zúfalý boj o život.

Ivan Č. († 22), ktorý je bývalým žiakom školy, rozbil sklenenú výplň dverí a vošiel do budovy s cieľom zabíjať. Na odpor sa mu postavili zástupca riaditeľa Jaroslav Budz († 62) a školník. Pedagóg za svoje hrdinstvo zaplatil životom, páchateľ ho zabil nožom. Bodné a rezné zranenia utŕžil aj školník. S ťažkými zraneniami skončili aj riaditeľka a dve deti zo štvrtej triedy, kam sa šialenec s nožom dostal. Pomstychtivého páchateľa, ktorý bol možno aj pod vplyvom omamných látok, pri úteku zastrelili policajti.

Ivan Č. († 22) s nožom vošiel do areálu krátko po desiatej dopoludnia. „Do školy mal vniknúť tak, že rozbil sklenenú výplň, kde ho chceli zamestnanci školy zastaviť, nato však použil nôž, ktorý si so sebou doniesol,“ informoval z miesta tragédie policajný prezident Milan Lučanský. Statočnosť, ktorá zrejme zachránila mnoho nevinných detských obetí, však stála jedného muža to najcennejšie - život. „Smrteľne zranil zástupcu riaditeľa školy a zranil aj školníka,“ dodal Lučanský. Tým sa však okamihy hrôzy neskončili...

Všade bola krv

Útočník podľa Lučanského následne vbehol do najbližšej triedy, kde zranil riaditeľku a dve deti viacerými bodnými ranami. „Potom sa pokúsil o útek, ktorému sa školník snažil zabrániť a prenasledoval ho. V tom čase už polícia prijala telefonát na tiesňovú linku a policajná hliadka, ktorá bola v blízkosti, prišla okamžite na miesto a vykonala služobný zákrok.“ Muži zákona mladíka s nožom prenasledovali približne 200 metrov a chceli ho zadržať.

„Aktívne sa bránil nožom. Po zásahu polície prišiel páchateľ o život,“ opísal záver akcie policajný prezident. Zranení boli pri zákroku aj policajti, ktorých trafili odrazené guľky. Na mieste zasahovalo viacero ich kolegov z krajského riaditeľstva a príslušníci NAKA, nechýbal ani posttraumatický tím, ktorý podal psychologickú pomoc žiakom aj rodičom poškodených detí. „Ešte teraz sa celý trasiem,“ povedal nám otec jednej zo žiačok.

„Bol som doma, niečo som chystal, keď mi vtom volali zo školy, že si mám prísť po dcéru. Vždy, keď chodíme zo školy, sa hráme takú hru po dlažbe v škole, ale teraz som ju rýchlo odtiaľ bral, všade bola krv, po zemi a na stenách. Úplne som z toho hotový,“ prezradil jeden z rodičov, ktorý býval v blízkom susedstve 22-ročného páchateľa. Ten sa mal na hrozný čin odhodlať podľa našich informácií pravdepodobne z pomsty. „On bol veľmi živý už ako dieťa, chodil tam na základnú a chcel sa vraj učiteľke pomstiť, ale prečo po toľkých rokoch, to neviem,“ prezradila žiačka gymnázia, ktoré je spolu so základnou školou v jednej budove.