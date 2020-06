Vojvodkyňa Kate to už nemôže vystáť! Vec, ktorá jej na Meghan lezie na nervy

Poznačilo ju to! Vojvodkyňa Kate (38) má plné zuby neustáleho porovnávania so švagrinou Meghan (38).

Obľúbenej členky britskej kráľovskej rodiny sa dotkol nedávny článok, ktorý vyšiel v magazíne Tatler. Podľa autorky článku je Kate po odchode Meghan a Harryho zavalená prácou a cíti sa pod tlakom a unavená. Odborník na kráľovskú rodinu Duncan Larcombe vyhlásil, že Kate článok veľmi pobúril. Vojvodkyňa je totiž otrávená z neustáleho porovnávania so švagrinou. „William a Kate sú veľmi citliví na porovnávanie s Meghan,“ cituje Daily Mail Larcombea.

Spomínaný článok vzbudil vlnu vášní a reagovať sa rozhodla aj samotná kráľovská rodina. „Je to spleť lží. Nie je pravdou to, že by bola vojvodkyňa zavalená prácou, taktiež ako nie je pravda to, že vojvoda je posadnutý Carole Middleton,“ vyhlásil kráľovský dvor pre Mail od Sunday. Kráľovská rodina dokonca poslala magazínu výzvu na stiahnutie článku z webu. No vedenie za svojou autorkou stojí a tvrdia, že ide o pravdu.

Nie je pritom žiadnym tajomstvom, že medzi švagrinami Kate a Meghan vládne napätie. Aj to mal byť jeden z dôvodov na tzv. megxit – odchod Harryho a Meghan od kráľovskej rodiny a presťahovanie sa do zámoria.