Svitalo na lepšie časy: Náhly zvrat, burza na Wall Street zaznamenala prudký pád!

Wall Street zaznamenala najprudší pád od marcového výpredaja. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average vo štvrtok odpísal vyše 1800 bodov alebo takmer 7 %.

Dôvodom bolo zvýšenie počtu prípadov ochorenia COVID-19 v niektorých amerických štátoch uvoľňujúcich reštrikcie, čo podporilo obavy z druhej vlny epidémie.

Dow Jones stratil 1861,82 bodu alebo 6,90 % a uzavrel na 25 128,17 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 5,89 % na 3002,10 bodu a technologický Nasdaq Composite o 5,27 % na 9492,73 bodu. Všetky tri hlavné americké indexy zaznamenali najprudšie zníženie od 16. marca, keď sa prepadli o vyše 11 %.

Akcie sa v uplynulých týždňoch výrazne oživili. Príčinou dobrej nálady na trhu boli nádeje na bezproblémové znovuotvorenie a oživenie ekonomiky po koronakríze. Podľa šéfa firmy KKM Financial Dana Deminga zotavovanie akcií predbehlo skutočnosť a teraz sa ukázalo, že epidémia nového koronavírusu a jej následky budú trvať dlhšie, než predpokladal trh.

Investori tiež negatívne prijali nové prognózy americkej centrálnej banky (Fed). V tomto roku očakáva pokles ekonomiky USA o 6,5 %. Na budúci rok by sa mala oživiť a vzrásť o 5 %. Fed tiež uviedol, že nepočíta so zvýšením úrokových sadzieb do konca roka 2022.

Šéf Fedu Jerome Powell povedal, že časť strát pracovných miest spôsobených koronakrízou zrejme bude trvalá. Powell sa obáva, že sa to môže týkať miliónov pracovných miest.