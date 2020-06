Národná banka ešte zhoršila prognózu ekonomiky: Klesnú mzdy aj zamestnanosť, neblahá predpoveď!

Národná banka Slovenska (NBS) opäť zhoršuje prognózu vývoja slovenskej ekonomiky na tento rok.

V najnovšej predikcii, ktorú zverejnila v stredu, totiž očakáva, že hospodárstvo Slovenska sa v tomto roku prepadne o 10,3 %, čím ešte zhoršila poslednú prognózu o 1 percentuálny bod. Na druhej strane centrálna banka mierne navýšila odhad hospodárskeho oživenia na budúci rok o 0,4 percentuálneho bodu a očakáva tak rast ekonomiky o 8,4 %. O 0,2 percentuálneho bodu navyšuje aj odhad rastu ekonomiky na rok 2022 na 4,5 %.

Centrálna banka však jedným dychom dodáva, že aj aktuálne predikcie stoja na relatívne hlinených nohách. Najväčším rizikom prognózy je neistota prameniaca z ďalšieho epidemiologického vývoja. NBS v základnom scenári pritom predpokladá, že sa podarí eliminovať šírenie vírusu, avšak niektoré reštrikčné opatrenia a zmeny v správaní spotrebiteľov a investorov môžu trvať dlhšie obdobie a úplné doznenie pandémie by malo prísť až s vakcináciou v budúcom roku. To bude znamenať pozvoľné oživenie ekonomiky.

"Slovenská ekonomika je v tomto roku vo voľnom, viac než 10-percentnom páde. A ten nás z pohľadu výkonu ekonomiky vracia v čase o tri roky dozadu. Zároveň nám pretrvávajúca neistota zahmlieva čitateľnosť budúceho vývoja a skrýva v sebe citeľne negatívne riziká," komentoval aktuálnu predikciu guvernér NBS Peter Kažimír. Opatrenia NBS, Európskej centrálnej banky aj vlády podľa guvernéra zabránili hlbšiemu pádu ekonomiky a deje sa to podľa neho aj v spolupráci s finančným sektorom.

"Táto kríza, na rozdiel od tej predošlej, zásadne mení globálne obchodné a dodávateľské vzťahy a domnievame sa, že sa bude meniť aj charakter domácej spotreby. To všetko nie je pre exportne orientovanú malú ekonomiku, akou je Slovensko, dobrá správa," myslí si Kažimír. Tento rok bude podľa guvernéra zlý, ale treba podľa neho aj pripustiť, že mohol byť i horší. "Aktuálna predikcia v sebe skrýva významné negatívne riziká," podotkol Kažimír. Dôležité preto bude podľa neho prijímanie opatrení zo strany vlády. V ďalších rokoch by však už malo dôjsť k oživeniu rastu HDP, pričom predkrízovú úroveň by mala ekonomika dosiahnuť v prvej polovici roka 2022. "Kým predtým sme uvažovali, že v optimistickom prípade sa dostaneme na predkrízovú úroveň v roku 2021, teraz hovoríme, že sa tak stane až v roku 2022," priblížil viceguvernér NBS Ľudovít Ódor.

NBS tiež očakáva pokles zamestnanosti aj miezd v tomto roku, fiškálne opatrenia vlády však budú tlmiť pokles pracovných miest. V tomto roku by mala zamestnanosť klesnúť o 2,1 %, v budúcom roku o 0,8 %. V roku 2022 však už NBS očakáva rast zamestnanosti na úrovni 0,8 %. "Dosah na trh práce bude veľmi intenzívny. Odhadujeme, že v tomto roku sa zruší toľko pracovných miest, ako bolo vytvorených za posledného 2,5 roka," doplnil Kažimír s tým, že v tomto roku očakáva NBS rušenie približne 70.000 pracovných miest. Miera nezamestnanosti by mala v tomto roku stúpať, NBS odhaduje jej úroveň na 7,4 %, v budúcom roku by mala byť 8,5 % a v roku 2022 by mala dosiahnuť 8 %. Spomaliť by mala aj inflácia v dôsledku poklesu cien ropy. V tomto roku by sa mala pohybovať na úrovni 1,9 %, v budúcom roku by mala dosiahnuť 0,8 % a v roku 2022 by sa mala pohybovať na úrovni 1,3 %.

Z hľadiska vývoja verejných financií NBS očakáva vysoké deficity a nárast verejného dlhu, pričom do popredia by sa mala dostať otázka dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Deficit by sa mal v tomto roku vyšplhať na 8,2 %, v budúcom roku by mohol dosiahnuť 5,9 % a v roku 2022 by mal klesnúť na 4,4 %. "Tieto mesiace, po najväčšom prepade ekonomiky, sú veľmi dôležité aj z pohľadu fiškálneho vývoja, treba urobiť všetko pre to, aby ekonomické vzťahy neboli pretrhnuté. Na výdavkovej strane rastú čísla, deficit bude veľký. Na horizonte predikcie sa budeme musieť vrátiť k otázke dlhodobej udržateľnosti verejných financií," uviedol Ódor.

Slováci by mali zároveň v dôsledku krízy aj viac šetriť. NBS predpokladá, že vzhľadom na zatvorenú veľkú časť služieb počas núdzového stavu sa prepadla súkromná spotreba v prvom polroku, čo sa prejaví v náraste miery úspor v tomto roku. Po otvorení ekonomiky by sa však mal spotrebiteľský dopyt vrátiť na vyššie úrovne, miera úspor by sa mala znížiť, zostane však na vyšších úrovniach ako v predkrízovom období.