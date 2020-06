Celebrity reagujú na Kramárovu kauzu: Prekvapujúco drsné slová Zdeny Studenkovej

Herec Maroš Kramár (61) si poriadne zavaril.

Nielen u svojich fanúšikov či divákov Inkognita, kde už dlhé roky účinkuje, ale aj u svojho chlebodarcu. Umelec sa totiž len tak „zo žartu“ dotýkal prstom zadku vizážistky počas prestávok v nakrúcaní, na čo upozornila obeť sexuálneho zneužívania v detskom tábore Chachaland Katarína Danová. Okamžite sa na neho spustila vlna kritiky a otvorila sa tak vážna téma, akou je obťažovanie či sexizmus. Ako na túto kauzu zareagovali známe tváre?

Jojkárky sú rozdelené na dva tábory

Herca stretávajú na chodbách televízie aj známe moderátorky. „Chodím často do Inkognita, keď nakrúcajú reláciu, my tam nakrúcame TopStar, čiže veľmi dobre poznám vzťahy. Tie sú medzi hercami a všetkými príjemné a uvoľnené. Vždy je tam dobrá atmosféra, a tak neviem, či by z toho mala byť taká kauza,“ myslí si Erika Barkolová a pridala sa aj Soňa Skoncová: „Nevidela som to, tak sa k tejto situácii vyjadriť nemôžem, ale viem, že oni sú tam za tie roky veľmi dobrá partia. Maroš je taký ku všetkým ľuďom, nielen k ženám. On má ľudí rád a je veľmi spoločenský.“ Herca obhajuje aj ich kolegyňa.

„Je to podľa mňa prehnané, a pokiaľ s tým nemá problém ani jedna strana, tak by to médiá vôbec nemali nafukovať. Kontaktnosť medzi priateľmi je úplne normálna vec. Myslím si, že nešlo o žiadne obťažovanie,“ povedala Alexandra Orviská. Celý incident však odsúdila nielen televízia, ale aj tvár zo spravodajstva. „Pokiaľ ide o situáciu, týkajúcu sa Inkognita, absolútne sa stotožňujem s vyjadrením nášho generálneho riaditeľa Marcela Gregu a televízia sa za to ospravedlnila,“ povedala Hana Zavřelová Galová s tým, že sa na pôde televízie s obťažovaním nestretla. Nový Čas oslovil viacere tváre, no tie sa odmietli vyjadriť.

Studenková spochybnila aj #MeToo

Herečka Zdena Studenková je s Kramárom kamarátka a okrem toho spolu sedia v Inkognite. Z jeho obchytkávania vizážistky si ťažkú hlavu nerobí. „Myslím si, že niektorí robia z komára vola, to je môj názor. To naše herecké povolanie je také kontaktné, že my vôbec takéto veci, že niekto niekoho objíme, pobozká, štipne do zadku, neberieme nijak. My nie sme úradníci, nie sme vo vysokej funkcii. Sme normálni ľudia, ktorí takýmto veciam nepripisujú vôbec žiadny význam. To sú hlúposti,“ povedala Novému Času herečka a dokonca spochybnila hnutie #MeToo, ktoré sa zaoberá sexuálnym obťažovaním celosvetovo.

„Myslím si, že aj s hnutím „me too“ je to také... Trošku sa mi to prieči. Neviem, či si všetky tie dievčence išli pozerať zbierku motýľov k tým producentom, a keď bolo 20 rokov po tom a už boli, dá sa povedať, výbehové herečky, tak zrazu si spomenuli, že boli znásilnené.“