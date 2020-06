Herec Maroš Kramár už pyká za obchytkávanie vizážistky: Tvrdá dohra!

Prvé postihy od televízie! Herec Maroš Kramár (61) si poriadne zavaril.

Nielen u svojich fanúšikov či divákov Inkognita, kde už dlhé roky účinkuje, ale aj u svojho chlebodarcu. Umelec sa totiž len tak „zo žartu“ dotýkal prstom zadku vizážistky počas prestávok v nakrúcaní, na čo upozornila obeť sexuálneho zneužívania v detskom tábore Chachaland Katarína Danová. Okamžite sa na neho spustila vlna kritiky a otvorila sa tak vážna téma, akou je obťažovanie či sexizmus.

A zatiaľ čo sa televízia za odvysielaný incident ospravedlnila, Kramár celú vec nadľahčuje a reaguje nanajvýš nevhodne. Televízia však už začína vyvodzovať dôsledky - Kramára v Inkognite tak skoro neuvidíme! Meno Maroša Kramára sa v posledných dňoch skloňuje v spojitosti s obchytkávaním vizážistky v Inkognite u Vlada Voštinára. Kto by čakal, že herec sa po odvysielaní prešľapu ospravedlní, alebo bude aspoň ticho, mýlil sa. Kramár si vyjadrením pohneval aj tú poslednú časť svojich fanúšičiek a fanúšikov.

„Ja sa nemám za čo ospravedlňovať. Nie som za obťažovanie. Proti obťažovaniu bojujem dlhé roky. Som za to, aby mali ženy rovnaké práva, príležitosti, platy, pre mňa je človek ako človek, vôbec to nedelím, či je to žena, či muž,“ začal najprv zľahka pre denník SME herec, no vygradoval to do urážok žien: „Takže tieto všelijaké úvahy a ohrdnuté ženy, ktoré sú nešťastné, že sa ich nikto nedotýka, ma absolútne nezaujímajú.“

Opačný názor má však generálny riaditeľ Jojky Marcel Grega, ktorý sa za celú televíziu ospravedlnil a nevylúčil možnosť, že Kramár, ako aj ľudia zodpovední za odvysielanie budú pykať. A prvé kroky prichádzajú. „Kramár sa v Inkognite tak skoro neobjaví. Televízia nebude v blízkom čase vysielať časti, v ktorých je on,“ prezradil zdroj z televízie. Je teda isté, že herec dostal dočasnú stopku. Či však skončil v relácii úplne, sa rozhodne čoskoro. „Televízia JOJ sa celou situáciou od jej vzniku zaoberá, hlavní aktéri dostali zatiaľ upozornenie, čím sa to, samozrejme, nekončí a problém je v riešení,“ povedal PR manažérka Katarína Gajdošíková.