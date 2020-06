Situácia na trhu práce sa zhoršuje: Viaceré firmy ohlásili hromadné prepúšťanie, ohrozených je až 6 400 miest

Od vypuknutia koronakrízy na Slovensku pribúdajú počty nezamestnaných.

Viaceré firmy ohlásili hromadné prepúšťanie. Len za apríl tak urobili dve desiatky zamestnávateľov a v máji a júni pribúdajú ďalší. V takých prípadoch môžu o živobytie prísť tisíce ľudí naraz. Firma má v prípade takejto formy prepúšťania určité povinnosti, ohlásenie neznamená však automaticky, že ľudia prídu o prácu. Nemecký výrobca svietidiel pre automobilový priemysel Hella Slovakia plánuje prepustiť takmer 340 svojich zamestnancov v trenčianskom regióne.

V Bánovciach nad Bebravou a v Trenčíne s obavami a so strachom nastupujú do zamestnania stovky ľudí v závodoch nemeckého výrobcu svetidiel pre automobilový priemysel. „Číslo, ktoré som dostala z úradu práce, že v našom meste prepustia 250 zamestnancov, je pre mňa hrozivé,“ prezradila so smútkom v hlase primátorka Bánoviec nad Bebravou Rudolfa Novotná. Miera nezamestnanosti bola ku koncu apríla 4,5 percenta. Myslím si, že teraz už voľné miesta, ktoré boli, budú obsadené,“ vysvetlila R. Novotná.

Zároveň hneď dodala, že sa budú všemožne snažiť pomôcť ľuďom, ktorí o prácu prídu. „V meste pracujú aj zahraniční robotníci v iných spoločnostiach, skúsim s nimi rokovať, pokiaľ by bol záujem, že by tieto miesta obsadili ľudia z Helly,“ uzavrela R. Novotná. Viacerí sa však so strachom obávali vyjadriť. „Nikto nevie, koho vyhodia. Môžem to byť ja alebo ktokoľvek. Nikto nám zatiaľ nič nepovedal, všetci sa boja a tá neistota je najhoršia,“ uzavrel mladík. Michal Nirka, predseda odborovej organizácie OZ KOVO HELLA v Bánovciach nad Bebravou, prezradil, že v závode v Bánovciach nad Bebravou by malo prísť o prácu 250 zamestnancov a približne 90 v závode v Trenčíne.

„Čo sa týka závodu v Trenčíne, môžu za to dva vplyvy: nastávajúca kríza v automobilovom priemysle a znížený dopyt zo strany zákazníkov. Čo sa týka závodu v Bánovciach nad Bebravou, koronakríza a optimalizácia, ktorá prebieha už dva roky a posledná fáza bola naplánovaná na tento rok,“ vysvetlil M. Nirka.

Nezamestnanosť stúpa

Napriek pomoci štátu pre firmy a podniky nezamestnanosť na Slovensku pre krízu spôsobenú koronavírusom rastie. Podľa posledných zverejnených údajov ústredia práce nezamestnanosť v apríli vzrástla o 1,4 % a dosiahla 6,6 %. O zamestnanie prišlo v priebehu mesiaca takmer 40-tisíc ľudí. A čakajú nás ešte horšie časy. „V miere nezamestnanosti očakávame tento rok nárast na 9,5 % v priemere, po čom by mal nasledovať postupný pokles v nasledujúcich rokoch. Za zhoršením situácie v tomto roku je pokles zamestnanosti súvisiaci s koronakrízou u nás a v zahraničí,“ upozorňuje Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne.

Rastie aj počet ohlásených hromadných prepúšťaní. Kým za január boli ohlásené tri a jedno z nich zrušili, tak v marci ich počet stúpol na pätnásť, z ktorých tri zrušili. Počet pribúdal aj v ďalších mesiacoch. V súčasnosti je ohrozených takmer 6 400 pracovných pozícií. To sú prípady, keď je zamestnávateľ povinný plánované prepúšťanie vopred ohlásiť úradu práce. Ohlásenie neznamená automaticky, že ľudia musia prísť o prácu. Skôr poskytuje priestor hľadať riešenie, ako tomu predísť. Príkladom je situácia v spoločnosti PPS Group, a. s., Detva. Tá začiatkom apríla ohlásila takúto formu prepúšťania. Ale po predĺžení štátnej pomoci od prepúšťania zatiaľ firma upustila.

Zmluva môže spresniť podmienky

Martina Nemethová, Konfederácia odborových zväzov SR

- V kolektívnej zmluve môže odborová organizácia dohodnúť so zamestnávateľom, že v prípade prepúšťania bude zamestnávateľ prihliadať na záujmy zamestnancov, ako napr. zamestnancov v preddôchodkovom veku, osamelých zamestnancov, ktorí sa trvalo starajú o dieťa vo veku do 15 rokov, jedného z manželov, ak obaja pracujú u toho istého zamestnávateľa a pod.

Hrozí masívne prepúšťanie

Miriam Filová, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

- Je veľmi pravdepodobné, že spomalenie ekonomiky spolu s vysokými mzdovými nákladmi zamestnávateľov spôsobí silný nárast nezamestnanosti. Najviac ohrozené sú tie firmy a pracovné miesta, ktoré majú v dôsledku poklesu objednávok minimálne tržby, pričom vzniknuté straty sa im deň čo deň prehlbujú. Ak firma stratí odbyt a nemá dostatočné zdroje na pokrytie svojich záväzkov, musí prepúšťať. Podniky sú vývojom súčasnej situácie znepokojené, ak nepríde k výraznému zjednodušeniu a navýšeniu štátnej pomoci, hrozí, že masívne prepúšťanie bude čoraz reálnejšie pre väčšiu skupinu zamestnávateľov.