Tragická nehoda v okrese Michalovce: Vodič († 48) prešiel do protismeru, na mieste zahynul

K tragickej dopravnej nehode došlo v pondelok (8. 6.) večer v obci Lesné v okrese Michalovce.

Ako informuje košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, zahynul pri nej 48-ročný vodič.

"Podľa doterajších zistení vodič z okresu Michalovce viedol vozidlo v smere od obce Nacina Ves, časť Vybúchanec, na obec Suché, kde na rovnom úseku cesty pravdepodobne v dôsledku neprimeranej rýchlosti nezvládol riadenie," opísala Mésarová okolnosti nehody s tým, že vodič mal dostať šmyk a prejsť do protismeru, kde narazil do betónového mostíka rodinného domu. Zranenia, ktoré pri náraze utrpel, boli nezlučiteľné so životom.

Otvoriť galériu Vodič na mieste podľahol zraneniam. Zdroj: FB/ Polícia SR - Košický kraj

Škodu na vozidle a oplotení predbežne vyčíslili na 4000 eur. Polícia začala v prípade trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. "Bližšie okolnosti, presná príčina dopravnej nehody je predmetom ďalšieho vyšetrovania," uzavrela Mésarová.