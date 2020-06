Oktagon Underground pritiahol pozornosť: Vychutnali si ho aj hokejové hviezdy!

Žiadny futbal, žiadny hokej... Bojové umenie odštartovalo športové dianie na Slovensku. Projekt Oktagon Underground pokračoval v sobotu štvrtým turnajom. Podujatie prilákalo aj hokejové hviezdy Tomáša Tatara (29) a Jaroslava Janusa (30).

V hlavnom zápase v Bratislavea v semifinále do 90 kg zdolal Lukáša Eliáša technickým K. O. Krištofič postúpil do finále slovenskej časti projektu, v ktorom sa stretne s kamarátom Vlastislavom Čepom, ktorý v zápase dvoch boxerov zdolal Erika Tlkanca. Oktagon prilákal do Eden Parku v Bratislave aj naše dve hokejové hviezdy Tatara s Janusom.

„Prišiel som sa pozrieť spolu s kamošmi. Nejakých chalanov poznám. Nie osobne, ale sledujem ich na sociálnych sieťach. Oktagon som vždy chcel vidieť naživo. Som akurát doma, takže som túto možnosť hneď využil. Som rád, že sa pravidlá trochu uvoľnili a mohli sme si vychutnať túto akciu. Naživo je to niečo úplne iné, tí chalani sú veľkí bojovníci,“ povedal pre Nový Čas Tatar. Útočník Montrealu Canadiens zároveň prezradil, či sa bojovým športom venuje aj v rámci prípravy na NHL.

dodal Tatar, ktorý sa spolu s Janusom zabával pri jednom stole.„Bolo to skvelé, naozaj sa oplatilo prísť,“ uzavrel Tatar.