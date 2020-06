Zápasníčka MMA opísala chvíle po brutálnom súboji: Mohla som mať zjazvenú polovicu tváre

Poľská zápasníčka MMA, Joanna Jedrzejczyk (32) si zaspomínala na brutálny súboj s Číňankou Zhang Weili (29), počas ktorého utrpela nepekné zranenie tváre a na čele sa jej vytvoril obrovský opuch.

Po súboji, ktorí mnohí označili za najlepší aký kedy videli v ženskej časti bojových športov,Pre BBC Sport Poľka povedela: "Jedného dňa pošlem fotky, aby ste videli, ako som vyzerala.uviedla Jedrzejczyk, ktorej na hoteli pomáhala so sprchou jej sestra.

Niet sa ani čomu čudovať, keďže počas súboja si zápasníčky za 25 minút vymenili 351 úderov. "Mohla som mať zjazvenú polovicu tváre. Tak ma to bolelo. Na zlomok sekundy som sa zamyslela, či by som nemala prestať, ale pokračovala som ďalej. Ale toto je tá cena, ktorú platíme. MMA robím už 17 rokov, takže to poznám. V MMA je násilie, ale nejde len o údery. Pre mňa je to o súťaži a o rešpekte," dodala.

Ako uvádza web The Sun, opuch tváre jej však do dvoch dní zmizol a zo zranení sa vyliečila za dva týždne. Tri mesiace od zápasu by ste na jej tvári nenašli ani stopu po zraneniach.