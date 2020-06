Philonise Floyd počas pietnej rozlúčky s bratom: So slzami v očiach mu dal sľub

Každý žiada spravodlivosť pre Georgea Floyda, ktorý zomrel minulý týždeň pri zatýkaní americkou políciou, a spravodlivosti sa mu dostane. Na štvrtkovom pietnom zhromaždení v Minneapolise to podľa televízie CNN vyhlásil Floydov brat Philonise Floyd.

Právny zástupca rodiny Benjamin Crump povedal, že Floyda zabila pandémia rasizmu a diskriminácie. "Všetci títo ľudia prišli, aby videli môjho brata. A je úžasné, že dojal srdcia toľkých ľudí," povedal Philonise Floyd. "Každý chce spravodlivosť, všetci žiadame pre Georgea spravodlivosť. Dostane ju, dostane ju," vyhlásil.

Philonise Floyd o bratovi povedal, že ho ľudia mali radi, lebo s nimi jednal, ako by boli výnimoční. "Cítili sa, ako by boli prezidentom," uviedol o pocite, ktorý podľa neho pri kontakte s Georgeom ľudia mali. Crump na spomienkovom stretnutí povedal, že na dosiahnutie spravodlivosti pre Floyda bude potrebné jednotné úsilie nielen v súdnej sieni, ale aj mimo nej. "Nebola to koronavírusová pandémia, čo Georgea Floyda zabilo. To, čo Georgea zabilo, bola iná pandémia, ktorú v Amerike príliš dobre poznáme, bola to pandémia rasizmu a diskriminácie," uviedol.

Na piete sa okrem iného zúčastnili reverend Jesse Jackson bojujúci za občianske práva, Martin Luther King mladší, ktorý je rovnomenným synom niekdajšieho známeho černošského pastora a bojovníka za rasovú rovnoprávnosť, či senátorka za štát Minnesota Amy Klobucharová. Floydov pohreb je plánovaný na 9. júna v Houstone, kde vyrastal a dlho žil.