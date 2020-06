Smrť Georgea Floyda († 46) ju zasiahla: Vojvodkyňa Meghan sa rozhodla prehovoriť

Vojvodkyňa Meghan (38) sa vyjadrila k tragickému úmrtiu Georgea Floyda († 46). Študentom jej bývalej strednej školy v Los Angeles povedala, že ju mrzí, že musia žiť vo svete, kde sa stále deje niečo takéto.

Vojvodkyňa zo Sussexu sa v stredu večer cez telefón pripojila k virtuálnej ceremónii končiacich žiakov strednej školy Immaculate Heart High School, informuje People. V preslove prezradila, že bolo pre ňu ťažké nájsť nejaké slová zhŕňujúce jej pocity ohľadom Georgeovej smrti a nepokojom v spoločnosti.

"To, čo sa deje v našej krajine, v našom štáte a v našom meste, Los Angeles, je úplne devastujúce. Nebola som si istá, čo vám mám povedať. Chcem povedať to správne, a bola som skutočne nervózna, že sa mi to nepodarí, alebo že to nebude správne pochopené. A potom som si uvedomila, že jediné zlé, čo môžem povedať, je nepovedať nič, pretože na živote Georgea Floyda záležalo, na živote Breonea Taylora a Philanda Castilea a aj Tamir Rice záležalo, rovnako ako na živote ďalších ľudí, ktorých mená poznáme, a aj tých, ktorých mená nepoznáme."

Meghan v minulosti hovorila aj o navštevovaní súkromnej katolíckej školy a o tom, ako si tam vybudovala sebavedomie a naučila sa viesť ľudí. Ľudia z jej blízkeho okolia tvrdia, že Meghan súcití s mladými, ktorí teraz ukončili školu a sú vydaní napospas tomuto nespravodlivému svetu. Vojvodkyňa dúfa, že jej slová ich trošku povzbudili, upokojili a inšpirovali.

"Váš hlas bude silnejší ako kedykoľvek predtým, pretože väčšina z vás má 18 rokov - alebo čoskoro dosiahne 18 rokov - takže budete hlasovať," povedala študentom. Vyzvala ich k empatii, aby sa na svet dívali aj pohľadom iných ľudí. V 6-minútovom príhovore si Meghan pripomenula časy, keď ako druháčka robila dobrovoľníčku v dievčenskej škole a jedna z jej bývalých učiteliek, Pollia, povedala: "Vždy pamätajte, aby ste nad svoje potreby postavili potreby iných." "Táto veta ma sprevádza celý život a posledný týždeň na ňu myslím viac než kedykoľvek predtým. Je mi ľúto, že musíte vyrastať vo svete, kde sa stále deje niečo takéto," povedala.

Meghan, ktorá teraz žije v Los Angeles aj s manželom princom Harrym (35) a synčekom Archiem (1), opísala, ako v jej meste zavládli nepokoje, keď mala 11-12 rokov. Rodney King bol vtedy zbitý políciou. Táto udalosť je podľa jej slov tiež dôsledkom nezmyselného rasizmu.

"Spomínam si na zátarasy a pamätám si, ako som sa ponáhľala domov, z neba padal popol, bolo cítiť dym, z budov šli kúdole dymu a vybiehali z nich ľudia, v rukách mali tašky a rabovali," hovorí. "Pamätám si mužov v zadnej časti dodávky držiacich pušky a zbrane. Pamätám si, ako som prišla pred dom a strom, ktorý tam bol odvždy, bol úplne spálený. A tieto spomienky nezmiznú," pokračovala Meghan.

Vojvodkyňa potom vyzdvihla nádej v lepšiu budúcnosť. Pripomenula, že dnešná mládež a jej hrdinstvo je to, čo Amerika potrebuje. Žiakom povedala, že všetky schopnosti a hodnoty, ktoré za tieto štyri roky nadobudli, im pomôžu byť súčasťou opätovného vybudovania spoločnosti. "Viem, že viete, že na černochoch záleží. Neviem sa dočkať, čo dosiahnete vo svete," povedala. "Fandím vám. Som na vás neskutočne hrdá."